Pies wbiegł na jej posesję, wywiozła go do lasu i zostawiła. Usłyszała zarzut

Mieszkanka Dolnego Śląska odpowie za znęcanie się nad psem. Jak informuje policja, kobieta wywiozła czworonoga do - oddalonego o kilkanaście kilometrów od jego domu - lasu i tam go porzuciła. Wcześniej zwierzę miało wbiec na jej posesję.

- Z relacji świadków, jak również z przeprowadzonych przez policjantów czynności procesowych wynika, że kobieta, po tym jak pies wbiegł na jej posesję, wywiozła go do oddalonego kilkanaście kilometrów lasu i pozostawiła tam, narażając na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - relacjonuje Przemysła Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji. I dodaje: - Miała tak uczynić w związku z faktem, że jest skonfliktowana ze swoimi sąsiadami - właścicielami czworonoga.

Błąkającego się w lasach, położonych w gminie Brzeg Dolny, psa zauważył mężczyzna, który zawiózł go do weterynarza. Dzięki temu, że czworonóg był oznakowany, po udzieleniu pomocy wrócił do swojej właścicielki.