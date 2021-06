Obligacje, złoto czy mieszkania? Marek Belka wyjaśnia, w co inwestuje w obliczu inflacji

W związku z rosnącymi cenami towarów i usług pojawiają się pytania, gdzie warto lokować oszczędności? Obecny europoseł, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24, w co inwestuje swoje pieniądze.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku wzrosły o 4,8 procent w stosunku do maja 2020 roku. W środę w "Faktach po Faktach" były premier, minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka pytany o sprawę rosnącej inflacji i tego, co doradziłby Polakom w tej sytuacji - powiedział, że pewną część swoich aktywów złotowych zainwestował w zakup obligacji skarbowych, tak zwanych antyinflacyjnych.

- To są obligacje bodaj czteroletnie, które mają oprocentowanie na poziomie 0,75 procenta plus stopa inflacji. Więc jest to oprocentowane wyżej niż wszystkie znane mi inne lokaty i mało ryzykowne, czyli bezpieczne inwestycje - wskazał były prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Jak państwo doskonale wiedzą, jestem posłem do europarlamentu i otrzymuję wynagrodzenie w euro. Na razie trzymam to w polskim banku na kontach walutowych i zmieniam na złotówki tylko wtedy, kiedy muszę - stwierdził Marek Belka, zastrzegając że "nic go nie zabezpiecza, ale wydaje mu się to mniej ryzykowne".

Marek Belka o bezpiecznych inwestycjach TVN24

"Jak inflacja nadchodzi, to nie ma mądrych"

Marek Belka pytany o lokowanie środków w złoto jako sposób na zabezpieczenie oszczędności przed inflacją podkreślił, że tego rodzaju porady są obarczone wysokim ryzykiem. - Dzisiaj złoto jest stosunkowo drogie, ale trzeba pamiętać, że historycznie rzecz biorąc, jest to aktywo bardzo niestabilne. Cena złota albo idzie w górę, albo spada. Akurat w ostatnich dwóch latach rosła, ale w tej chwili nie jest powiedziane, że będzie dalej rosła, może spadać - zauważył.

- W tej chwili ludzie kupują mieszkania na wyprzódki. Można powiedzieć, że jak inflacja nadchodzi, to nie ma mądrych - przyznał były premier.

Autor:asty

Źródło: TVN24