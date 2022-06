Wojtunik: CBA w tej i innych sprawach zachowuje się jak głuchoniemy

Wojtunik: CBA zachowuje się jak głuchoniemy

"Możliwe, że pan premier ma fatalnych doradców"

Wskazał, że "jeżeli mówimy A, to musimy powiedzieć B i C w kolejnych oświadczeniach majątkowych". - Oświadczenia są po to, byśmy my - obywatele, dziennikarze, służby - mogli prześledzić stan majątkowy osoby, która to deklaruje podczas objęcia funkcji, na koniec piastowania funkcji i corocznie. Jeżeli premier zaczął podawać prawa do jakichś akcji, to w kolejnym powinna być informacja, że osiągnął z tego tytułu dochód, przekazał, to powinien być jakiś ślad – powiedział.