Rzecznik rządu: Będę dziś rozmawiał z premierem, dopytując o co chodzi. To żaden problem ujawnić rodzaj obligacji

- Rozumiem, że to że premier ma obligacje nie jest zarzutem samym w sobie - stwierdził Mueller. - Kiedy kupił obligacje? Na pewno w zeszłym roku, bo oświadczenie majątkowe jest za zeszły rok. Nie pytałem premiera o szczegóły, w którym to było miesiącu i tak dalej - dodał.

Dopytywany, czy dobrym standardem nie byłoby ujawnienie, jaki to rodzaj obligacji i kiedy dokładnie zostały kupione, rzecznik rządu odparł, że "nie wyklucza, że premier się odniesie do tego".

Czy będzie namawiał premiera, aby ujawnił szczegóły zakupionych przez siebie obligacji? - Będę dziś rozmawiał z premierem, dopytując o co chodzi - zapowiedział rzecznik rządu. - Wiem o co chodzi, obligacje są kupione - dodał. Ocenił, że "to nie jest żaden problem, aby powiedzieć, jaki jest to rodzaj obligacji".