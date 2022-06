Morawiecki "bogaci się na kryzysie". "Polki, Polacy, kupujcie obligacje tak jak ja. Czy takie słowa padły? Nigdy"

Mateusz Morawiecki "korzysta z informacji, które są dla ludzi niedostępne" i "bogaci się na kryzysie" - oceniła we wtorek posłanka Lewicy, Beata Maciejewska. - Rzeczy, które powinny być wyjaśnione w stosunku do premiera, który powinien być jak żona Cezara, jest naprawdę sporo - mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja pyta o zakupione w 2021 roku i warte ponad 4,6 miliona złotych obligacje premiera, o których on sam nie chce się wypowiadać.

Premier skorzystał "z informacji, które są dla ludzi niedostępne"

- Chodzi o to, że kiedy Polki i Polacy codziennie zastanawiają się, za co kupić benzynę, chleb, czy zapłacić za leki czy za ogrzewanie, to premier Morawiecki bogaci się na kryzysie, korzysta z informacji, które są dla ludzi niedostępne - skomentowała posłanka Lewicy, Beata Maciejewska.

Katarzyna Lubnauer (KO) przypomniała o innych niewiadomych wokół premiera. Sugerowała przy tym, że premier "wstydzi się tego, ze jest bogaty". - Bardzo wielu Polaków byłoby bardzo ciekawych, jak on dochodził do tego majątku. To, co uzyskał z banku (Morawiecki był prezesem Banku Zachodniego WBK - red.) to dwadzieścia parę milionów złotych. To wszyscy wiemy - przypomniała. - Ale problem polega na działkach, ile tych działek ma, kiedy były kupowane, kiedy były sprzedawane, w jakich warunkach, jaki podatek zapłacił - wymieniała, nawiązując do wątpliwości między innymi wokół sprzedaży działki żony premiera za prawie 15 milionów.