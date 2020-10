Co robić, jeśli masz objawy COVID-19? Poradnik

Co robić, jeśli odczuwasz objawy COVID-19? Z kim się kontaktować, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem? Przedstawiamy określoną przez sanepid procedurę krok po kroku.

1. Jakie są objawy zakażenia koronawirusem?

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, najczęstsze objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 to:

- gorączka, - suchy kaszel, - zmęczenie, - duszności.

Charakterystyczna dla COVID-19 jest też utrata smaku i/lub powonienia. Rzadziej pojawiają się: ból głowy, gardła i mięśni, biegunka, wysypka skórna, czy zapalenie spojówek.

Najpoważniejsze symptomy zakażenia to problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, a nawet utrata mowy i możliwości ruchu.

2. Co zrobić, gdy wystąpią objawy COVID-19? Gdzie zadzwonić?

W przypadku zaobserwowania u siebie tych objawów powinieneś zostać w domu, nie iść do pracy i umówić się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. lekarzem pierwszego kontaktu) na teleporadę.

Listę placówek POZ wraz z numerami telefonów możesz znaleźć na stronie NFZ.

Lekarz przeprowadzi wywiad, skontroluje twój stan zdrowia i - jeśli oceni, że jest taka potrzeba - skieruje na test na obecność koronawirusa.

Jeżeli pojawią się poważne objawy COVID-19 - zwłaszcza silne duszności - powinieneś od razu dzwonić na numer alarmowy 112 lub 999.

Dbając również o innych pamiętaj, by już na wstępie uprzedzić osobę dyżurną o możliwości zakażenia koronawirusem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, jak się zachowywać podejrzewając u siebie SARS-CoV-2, możesz również zatelefonować na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ona dostępna pod numerem 800 190 590.

W sprawie wystąpienia objawów COVID-19 nie kontaktuj się bezpośrednio z sanepidem.

3. Test na obecność koronawirusa. Gdzie go wykonać?

Jeśli lekarz skieruje cię na test, otrzymasz informację o mobilnych punktach pobrań w twojej okolicy (tak zwanych drive thru), gdzie można wykonać to badanie.

Bardzo ważne jest, by do takiego punktu pojechać własnym środkiem transportu. Pod żadnym pozorem nie powinno się korzystać z komunikacji zbiorowej, by nie narażać innych osób na zakażenie. Jeśli nie czujesz się na siłach, by prowadzić, możesz poprosić o pomoc na przykład osobę, z którą mieszkasz. Pamiętaj, by udając się na badanie, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

Test wykonywany w punktach drive thru polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Po przyjeździe na miejsce nie należy wysiadać z samochodu, wymaz zostanie pobrany przez otwarte okno.

Jeżeli nie jesteś osobą samodzielną albo nie masz możliwości dojechania do punktu pobrań, twój lekarz może skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wysłać do ciebie specjalną karetkę, tzw. wymazówkę, by pobrać od ciebie wymaz w miejscu zamieszkania.

Takie testy wykonywane są bezpłatnie. Pobrane próbki są transportowane do laboratoriów.

Wynik badania trafi na twoje Internetowe Konto Pacjenta, które musisz założyć na stronie pacjent.gov.pl. Poinformuje cię o nim również lekarz, który skierował cię na test. Jeśli nie zadzwoni do ciebie lekarz, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono ci badanie.

W oczekiwaniu na rezultat powinieneś przebywać w samoizolacji. Powiadom o tym pracodawcę.

Komercyjne testy na obecność koronawirusa

Test możesz zrobić również prywatnie, bez skierowania od lekarza, korzystając z oferty komercyjnych firm.

Na rynku są dostępne zarówno testy genetyczne RT-PCR, takie jak w punktach drive-thru, jak i tańsze testy polegające na innych metodach, które nie są jednak uznawane przez sanepid jako jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia. Cena zestawu do samodzielnego pobrania próbki do testu RT-PCR, który następnie trzeba odesłać do laboratorium, oscyluje w granicach 500 złotych.

Poza tym w ofercie firm medycznych można znaleźć test na obecność przeciwciał w cenie 100-150 złotych. Wynik dodatni takiego testu również nie jest wiążący. Wskazuje, że pacjent przeszedł już COVID-19 bezobjawowo lub nadal jest zakażony.

Jeśli komercyjny test da wynik pozytywny, powinieneś zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (patrz punkt 2.).

4. Jak przygotować się do testu?

Zanim udasz się na pobranie wymazu, musisz pamiętać o kilku zasadach, by nie zafałszować wyniku.

Twoja jama ustna nie może być zanieczyszczona substancjami chemicznymi lub spożywczymi. Dlatego przynajmniej trzy godziny przed badaniem nie jedz i nie pij. Tuż przed wymazem możesz przepłukać usta przegotowaną wodą.

W dniu badania nie myj zębów, nie używaj płynu do płukania ust, nie żuj gum. Powstrzymaj się od palenia papierosów.

Przed pobraniem nie powinieneś wydmuchiwać ani przepłukiwać nosa. Nie stosuj inhalacji, czy aerozoli, które również mogą zaburzyć wynik testu.

Nie rezygnuj jednak z leków, które przyjmujesz na stałe. Powinieneś przyjąć je tak jak codziennie.

5. Wynik testu jest pozytywny. Co dalej?

W wypadku, gdy test potwierdzi obecność koronawirusa w twoim organizmie, będziesz musiał się izolować. Decyzję w tej sprawie wyda sanepid.

Lekarz zdecyduje, czy zostaniesz objęty izolacją domową, czy też twój stan wymaga leczenia w szpitalu. Jeśli nie masz możliwości, by izolować się w swoim miejscu zamieszkania, lekarz może cię wysłać do specjalnie przygotowanego dla chorych osób izolatorium.

Izolacją obejmuje się osoby chore, które miały pozytywny wynik testu, a kwarantanną osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie.

Izolacja domowa trwa 10 dni od otrzymania dodatniego wyniku testu. Zostaniesz z niej zwolniony automatycznie, jeśli nie masz objawów. Między 8. a 10. dobą od otrzymania wyniku testu skontaktuje się z tobą lekarz. Jeśli odczuwasz symptomy COVID-19, może on zdecydować o przedłużeniu izolacji. W takim przypadku trwa ona minimum 13 dni i kończy nie wcześniej, niż po trzech z rzędu dniach bez objawów choroby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dostaniesz pisemnego zaświadczenia o rozpoczęciu i zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Wszystkie informacje są przetwarzane elektronicznie.

Pamiętaj, by nie wprowadzać lekarza w błąd. Od ciebie zależy bezpieczeństwo i zdrowie osób, z którymi masz kontakt.

6. Twoje obowiązki w czasie izolacji

Kiedy w systemie pojawi się informacja o pozytywnym wyniku twojego testu i umieszczeniu cię w izolacji, sanepid zwróci się do ciebie o przygotowanie listy osób, z którymi kontaktowałeś się w ostatnich dniach. Sanepid może cię też poprosić o odpowiedź na kilka dodatkowych pytań, które ułatwią dochodzenie epidemiologiczne.

W czasie izolacji nie możesz wychodzić z domu ani przyjmować gości.

Twoim obowiązkiem jest zainstalowanie i korzystanie z aplikacji "Kwarantanna domowa", która monitoruje czy przebywasz w izolacji i umożliwia podstawową ocenę stanu zdrowia. W razie problemów z działaniem aplikacji, możesz zadzwonić na uruchomioną w tym celu infolinię: 22 165 57 44.

Do danych dotyczących przebiegu twojej izolacji lub kwarantanny ma dostęp policja, co ułatwia kontrolowanie przestrzegania zakazów. Funkcjonariusze mogą też w dowolnym momencie przyjechać pod twoje mieszkanie, by sprawdzić, czy go nie opuszczasz. Kary za złamanie tej zasady sięgają nawet 30 tysięcy złotych.

Powinieneś też monitorować swój stan zdrowia: regularnie mierzyć temperaturę, zwracać uwagę na swoje samopoczucie i na ewentualne objawy COVID-19. Jeśli twój stan zdrowia się pogorszy - skontaktuj się ze swoim lekarzem. Jeśli będziesz miał duszności i twój stan będzie ciężki - zadzwoń na pogotowie.

7. Co przysługuje ci w czasie izolacji?

O wykonaniu testu na obecność koronawirusa, samoizolacji w oczekiwaniu na wyniki, jak i o zarządzonej przez lekarza izolacji powinieneś poinformować swojego pracodawcę.

Lekarz decydując o czasie twojej izolacji wystawi elektroniczne zwolnienie, które automatycznie trafi do ZUS i pracodawcy.

W czasie izolacji nie będziesz mógł samodzielnie zrobić zakupów, wyprowadzić psa czy wyrzucić śmieci.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w codziennych sprawach, skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej w twojej okolicy. Możesz to zrobić również za pomocą aplikacji "Kwarantanna domowa".

8. Domownicy w czasie twojej izolacji

Kiedy zostanie u ciebie potwierdzone zakażenie koronawirusem, sanepid nałoży na osoby z twojego "bliskiego kontaktu", w tym twoich domowników, 10-dniową kwarantannę. Jeśli lekarz zdecyduje o przedłużeniu twojej izolacji, przedłużona będzie też kwarantanna osób, które spędzają ją w tym samym mieszkaniu co ty.

Po tym czasie domownicy zostaną zwolnieni z kwarantanny automatycznie, jeżeli nie wystąpią u nich objawy choroby COVID-19. Jeżeli objawy wystąpią, każdy domownik musi skontaktować się z lekarzem POZ i przejść taką samą procedurę co ty.

W kwarantannie i izolacji obowiązują takie same zasady. Nie można wychodzić z domu, należy zainstalować aplikację.

Twoi domownicy i osoby z bliskiego kontaktu, które zostały objęte kwarantanną, powinny zgłosić ten fakt do swojego pracodawcy i ustalić z nim możliwość telepracy. Jeżeli takiej możliwości nie ma, powinny otrzymać zasiłek chorobowy.

9. Sanepid. Z jakimi pytaniami nie dzwonić, a z jakimi dzwonić?

Przedstawiciele sanepidu mają ręce pełne roboty, muszą odbierać i wykonywać tysiące telefonów dziennie. Dlatego nie powinieneś tam dzwonić ze sprawami, które tego nie wymagają.

Nie kontaktuj się z sanepidem, gdy wystąpią u ciebie objawy COVID-19, taką informację zgłoś do lekarza POZ. Nie dzwoń, by rozwiać swoje wątpliwości dotyczące wirusa - od tego jest infolinia NFZ.

Sanepid nie jest również od tego, by udzielić ci pomocy lub porad w czasie kwarantanny czy izolacji.

Jeśli dowiesz się, że miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie poinformuj o tym telefonicznie sanepid. Możesz to zrobić dzwoniąc do Centrum kontaktu COVID-19 pod numerem 22 25 00 115. W takiej sytuacji zostaniesz objęty kwarantanną. Dopóki nie wystąpią objawy, nie zostaniesz skierowany na test.

Z sanepidem powinieneś się skontaktować również w przypadku, gdy będziesz miał wątpliwości co do funkcjonowania systemu. Na przykład, gdy po dodatnim teście nie zostaniesz poproszony o przekazanie listy osób, z którymi się kontaktowałeś.

