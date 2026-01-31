Logo strona główna
Polska

Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni. "Incydent o charakterze hybrydowym"

Granica polsko-białoruska (Kopczany, 23.08.2021)
Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni
Źródło: TVN24
W nocy z piątku na sobotę po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Według Straży Granicznej to prawdopodobnie balony przemytnicze. 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że obiekty, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z piątku na sobotę z kierunku Białorusi, na podstawie analizy parametrów lotu, "oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi".

DORSZ dodało, że "loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne". "W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami" - czytamy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

"Zdarzenie to stanowi kolejne z serii incydentów o charakterze hybrydowym obserwowanych na wschodnim obszarze Polski" - czytamy.

DORSZ podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z właściwymi instytucjami i służbami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

Dodało, że "sytuacja jest stale monitorowana, a Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej".

Straż Graniczna: to prawdopodobnie balony przemytniczne

Straż Graniczna przekazała, że obiekty, które wleciały do Polski to prawdopodobnie balony przemytnicze. "Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest weryfikowany" - podkreśliła SG.

Kolejne obiekty nadleciały z Białorusi

O podobnym incydencie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w czwartek. W środę w godzinach nocnych do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty z kierunku Białorusi. Straż Graniczna przekazała później, że pierwsze odnalezione obiekty to balony przemytnicze.

Incydent na granicy z Białorusią. Komunikat wojska i Straży Granicznej
Incydent na granicy z Białorusią. Komunikat wojska i Straży Granicznej

TVN24 HD

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP

Białoruś Wojsko
