Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni. "Incydent o charakterze hybrydowym"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że obiekty, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z piątku na sobotę z kierunku Białorusi, na podstawie analizy parametrów lotu, "oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi".
DORSZ dodało, że "loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne". "W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami" - czytamy.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
"Zdarzenie to stanowi kolejne z serii incydentów o charakterze hybrydowym obserwowanych na wschodnim obszarze Polski" - czytamy.
DORSZ podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z właściwymi instytucjami i służbami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.
Dodało, że "sytuacja jest stale monitorowana, a Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej".
Straż Graniczna: to prawdopodobnie balony przemytniczne
Straż Graniczna przekazała, że obiekty, które wleciały do Polski to prawdopodobnie balony przemytnicze. "Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest weryfikowany" - podkreśliła SG.
Kolejne obiekty nadleciały z Białorusi
O podobnym incydencie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w czwartek. W środę w godzinach nocnych do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty z kierunku Białorusi. Straż Graniczna przekazała później, że pierwsze odnalezione obiekty to balony przemytnicze.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP