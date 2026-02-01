"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"

DORSZ poinformowało, że systemy obrony powietrznej "zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów". Jak przekazali wojskowi, "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".
"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.
Do podobnych incydentów, jak informowało wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, doszło w środę w godzinach nocnych oraz w nocy z piątku na sobotę. Straż Graniczna informowała, że to prawdopodobnie balony przemytnicze.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24