"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"

DORSZ poinformowało, że systemy obrony powietrznej "zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów". Jak przekazali wojskowi, "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku strona białoruska podjęła ponowną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP, które zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów. Loty obiektów były monitorowane przez… pic.twitter.com/tYS1eTowil — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 1, 2026 Rozwiń

Do podobnych incydentów, jak informowało wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, doszło w środę w godzinach nocnych oraz w nocy z piątku na sobotę. Straż Graniczna informowała, że to prawdopodobnie balony przemytnicze.

