Obiekt wojskowy pod Bydgoszczą. Mateusz Morawiecki: biegli przystępują do badania sprawy

Szef rządu został zapytany podczas sobotniej konferencji prasowej we wsi Radzieje na Mazurach o najnowsze ustalenia śledztwa dotyczącego obiektu wojskowego znalezionego pod koniec kwietnia w lesie we wsi Zamość pod Bydgoszczą.

Szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego

Kownacki: Czy to była próba testowania ze strony rosyjskiej? Czy też był to błąd rosyjski?

Ocenił, że "zdecydowanie to jest pojedynczy incydent". - Zdarzają się takie sytuacje. (...) Trzeba to zbadać, z jakiego powodu do tego doszło. Czy to była próba testowania ze strony rosyjskiej naszych systemów obrony przeciwpowietrznej i naszej reakcji w ogóle na taką sytuację - bo ta rakieta przeleciała kilkaset kilometrów - czy też był to błąd rosyjski - mówił.