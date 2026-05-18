Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tomczyk: jadę do USA z wiadomością od Tuska

|
Cezary Tomczyk
Tomczyk: w sprawie bezpieczeństwa państwa wszystkie ręce na pokład
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie mam żadnych wątpliwości co do trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego - podkreślił Cezary Tomczyk, odnosząc się do doniesień medialnych w sprawie obecności sił amerykańskich w Polsce. Wiceszef MON zwrócił się też do Karola Nawrockiego. - Stanowisko Polski musi być jednolite - powiedział.

Agencja Reuters informowała w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"

Świat

Wiceszef MON wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, że on i przedstawiciele jego resortu udadzą się w poniedziałek do USA. Celem tego - jak mówił - są spotkania z Departamentem Wojny oraz kongresmenami, "żeby umacniać sojusz polsko-amerykański" oraz "żeby komunikaty płynące ze strony Stanów Zjednoczonych zawsze były jednoznaczne".

- Nie mam żadnych wątpliwości co do trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego - zapewnił. Dodał też, że "dostaliśmy jasne zapewnienie ze strony Głównodowodzącego Sił Amerykańskich w Europie, że "burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski". -  To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała [Alexusa - red.] Grynkewicha - wyjaśnił.

- Dzisiaj zadaniem administracji rządowej, ale też właśnie prezydenta czy kancelarii prezydenta jest wykonanie po prostu swojej roboty, czyli ustabilizowanie tej sytuacji,  tak żeby komunikaty, które wychodzą na zewnątrz były jasne i proste - dodał Tomczyk.

Tomczyk: w sprawie bezpieczeństwa państwa wszystkie ręce na pokład

Wiceminister obrony był też pytany o słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego. W sobotę szef BBN odniósł się we wpisie w serwisie X do informacji o zmniejszeniu amerykańskiej obecności w Polsce.

Stwierdził tam też, że "MON nie pozyskało wyprzedzających informacji w zakresie zmian w harmonogramie przemieszczenia sił USA do Polski, co utrudnia zaangażowanie Ośrodka Prezydenckiego we wsparcie MON w negocjacjach z naszym partnerem strategicznym."

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk
Źródło zdjęcia: TVN24

- Nie wiem, jakie ćwiczenia robi akurat Karol Nawrocki i o czym myśli akurat, ale jedno jest pewne - pan prezydent Karol Nawrocki ma pełną informację ze strony ministra obrony na temat stosunków polsko-amerykańskich i obecności amerykańskiej w Polsce - zapewnił.

Przypomniał też, że Karol Nawrocki spotkał się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wiesławem Kukułą, "żeby wszystkie te informacje przedstawić i uściślić". Tomczyk zaznaczył, że spotkanie miało miejsce "pod koniec ubiegłego tygodnia".

Zaapelował też do polityków związanych z prezydentem i jego samego. - W sprawie bezpieczeństwa państwa wszystkie ręce na pokład. Ja jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Donalda Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce i że to jest oficjalne stanowisko rządu - podkreślił.

Dodał też, że chciałby, żeby "każdy, niezależnie od poglądów politycznych, szczególnie jeżeli jest bliski prezydentowi Nawrockiemu, wspierał to stanowisko". - Stanowisko Polski musi być jednolite, bo Polska jest jedna i politykę zagraniczną ma jedną - stwierdził.

Przydacz: w pierwszej kolejności trzeba opanować chaos

Do sprawy obecności wojsk USA odniósł się też Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty we Włoszech, został zapytany na poniedziałkowym briefingu, czy kwestia stacjonowania w Europie i wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy będzie też tematem rozmów z włoskimi politykami i czy prezydent zamierza skontaktować się osobiście w tych kwestiach z Białym Domem. Według Przydacza, kluczowe obecnie zadanie ma Ministerstwo Obrony Narodowej, które w jego ocenie, przez ostatnie miesiące "nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji", czego efektem było jego zdaniem "pewne zaskoczenie" decyzjami podjętymi przez USA.

Marcin Przydacz podczas wizyty prezydenta we Włoszech
Marcin Przydacz podczas wizyty prezydenta we Włoszech
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

- Będziemy na pewno współdziałać (…), ale liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie w odpowiedni sposób przecięty i wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej - powiedział. Podkreślił, że jeśli to nie przyniesie skutku, to zarówno prezydent, jak i jego zaplecze zaangażują się w sprawę bardziej i intensywnie, gdyż jest ona rzeczywiście ważna. - W pierwszej kolejności trzeba opanować chaos, w drugiej kolejności przeciwdziałać możliwym zapowiadanym potencjalnym decyzjom. Trzeba to najpierw zrobić w relacji bezpośredniej z Pentagonem, z Departamentem Wojny, przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku w perspektywie następnych godzin, maksymalnie dni, to oczywiście będziemy realizować także zadania na poziomie politycznym - powiedział Przydacz.

- Z jednej strony Pentagon, urzędnicy Pentagonu i Departament Wojny mówili jedne rzeczy, z drugiej strony politycy, także i w Kongresie prowadzili ten dialog w pełni zaskoczeni w samym dyskursie wewnątrzamerykańskim, więc widać tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencję wewnętrzną, ale przede wszystkim - w moim przekonaniu - niepełną informację zgromadzoną przez MON, przynajmniej na pierwszym etapie - powiedział Przydacz. Ocenił, że premier Donald Tusk zapewniając w minionym tygodniu o stabilności sytuacji, zapewne opierał się o informacje przekazane mu przez MON.

- Pan prezydent jest w bezpośredniej relacji zarówno z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, bo jest to mu podległe biuro, ale także z Ministerstwem Obrony Narodowej (…). Informacje dopłynęły w zasadzie w zbieżnym terminie z tymi publikacjami medialnymi. Wcześniej nie było takich sygnałów, przynajmniej ja nic nie wiem o tym, aby prezydent wcześniej posiadał takie informacje - powiedział Przydacz. Dodał jednak, że strona prezydenta słyszała "o pewnej psującej się atmosferze w Pentagonie" w kontekście, jak mówił, kwietniowego wywiadu premiera Donalda Tuska dla "Financial Times".

Tusk: te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski

Po doniesieniach o wstrzymaniu rozmieszczenia w Polsce kolejnej zmiany amerykańskiej brygady podczas piątkowej konferencji prasowej premier Tusk zapewnił, że on i wicepremier Kosiniak-Kamysz są w kontakcie między innymi z dowodzącym wojskami USA w Europie generałem Alexusem Grynkewichem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. - Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski - zapewniał szef rządu.

Co dalej z amerykańskim wojskiem w Polsce? "Te deklaracje pozostają wiążące"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z amerykańskim wojskiem w Polsce? "Te deklaracje pozostają wiążące"

Kosiniak-Kamysz poinformował piątek wieczorem w programie "Fakty po Faktach", że w środę spotka się z generałem Danem Caine'm, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA. Dzień wczesniej Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA i NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.

OGLĄDAJ: "Słyszę, że to początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"
pc

"Słyszę, że to początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
piersi operacja chirurg chirurgia shutterstock_1203031813
Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Marcin PrzydaczCezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejUSAKarol Nawrocki
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
Kultura i styl
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
Świat
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska
Polska
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
Świat
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
Polska
Kobieta zatrzymana przez policję
Porzucili psy w lesie z powodu przeprowadzki
WARSZAWA
Karabinierzy w Modenie zabezpieczający miejsce zdarzenia
Tragedia w Modenie. Nowe informacje o poszkodowanej Polce
Świat
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
"Wybuch sekundę, może dwie po tym, jak przeszli obok". Nagranie
Łódź
W Markach doszło do napadu na stację paliw (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
BIZNES
Zdarzenie na Placu Szembeka
Wbił się samochodem w barierki przy przystanku. Wydmuchał 1,5 promila
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
Trwa akcja służb
Do wody miała wejść grupa ludzi. Poszukiwania na Warcie
Poznań
Zderzenie szynobusu z samochodem dostawczym
Szynobus zderzył się z samochodem dostawczym
WARSZAWA
Masyw Witosza w Bułgarii
Niedźwiedź zabił mężczyznę nieopodal europejskiej stolicy
METEO
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica