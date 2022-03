Dworczyk: mówimy o misji pokojowej, nikt absolutnie nie mówi o udziale w wojnie

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odniósł się do wizyty delegacji Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. - To była koalicja odwagi, która wyruszyła na Ukrainę, żeby poprzeć Ukraińców i żeby wysłać sygnał do Władimira Putina: Ukraina nie zostanie sama - powiedział. Pytany był także o kwestię obecności NATO na Ukrainie w jakiejkolwiek formule. - Mówimy o misji pokojowej. Nie ma mowy o wojnie NATO z Rosją - stwierdził

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk był gościem audycji "24 pytania" w PR24. Pytany był o wizytę szefów rządów Polski, Słowenii i Czech w Kijowie . - Był to wyraz naszej absolutnej determinacji do tego, żeby wesprzeć Ukrainę, dać wyraz pełnego poparcia ze strony całej Europy narodowi ukraińskiemu, który walczy o swoją niepodległość - opisał.

- To była koalicja odwagi, która wyruszyła na Ukrainę, żeby poprzeć Ukraińców i żeby wysłać sygnał do Władimira Putina : Ukraina nie zostanie sama, nie ma Europy bez wolnej Ukrainy, działania zbrojne Federacji Rosyjskiej muszą się jak najszybciej zakończyć - oświadczył.

- Jest apel o wspólne wypracowanie, na poziomie międzynarodowym, bo to nie są decyzje, które mogą zapadać na poziomie jednego czy dwóch krajów. To apel, żeby na poziomie międzynarodowym wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli zatrzymać działania zbrojne na Ukrainie. To oczywiście musi się wiązać z obecnością (NATO - red.) na Ukrainie. Patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, tego rodzaju misja nie może być misją pokojową. Musi być misją na tyle dobrze wyposażoną i zdeterminowaną, żeby powstrzymać ewentualnego agresora - odpowiedział.