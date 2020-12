"Nie ma słów, które otarłyby łzy matek, ojców, żon, synów i córek". Obchody 50. rocznicy Grudnia'70

- Fakt, że w kraju rządzonym przez komunistów w 100 dni powstał pomnik ich ofiar samo w sobie jest dowodem na moc solidarnego działania w imię dobra wspólnego. Moc, której nic nie pokona. Zło może zostać przezwyciężone – brzmi u stóp Pomnika Poległych Stoczniowców jak testament, jak zawołanie do bycia razem, do wzajemnego szacunku, szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli - powiedziała prezydent Gdańska.