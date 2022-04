Profesor Irena Lipowicz i Ryszard Kalisz o ustawie zasadniczej. "Nam, twórcom konstytucji, zabrakło wyobraźni"

czytaj dalej

Ludzie wiedzą, że Chersoń to Ukraina. To jest nasza ojczyzna i będziemy jej bronić - mówił mieszkaniec Chersonia Andrzej Szaraburak. Chersoń na południu Ukrainy to jedyne większe miasto, które od początku inwazji udało się zająć rosyjskim siłom. O życiu w okupowanym mieście, braku żywności i antyrosyjskich protestach z Szaraburakiem rozmawiała Arleta Zalewska. To kolejna rozmowa z cyklu "Ukraina walczy - cywile".