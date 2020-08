"To musiało się skończyć przejściem po trupie Polski, a wydarzył się cud"

To się nie miało prawa udać - mówię o obronie Polski, o obronie niepodległości - ponieważ szła nawała i to nawała dobrze zorganizowana - tak o Bitwie Warszawskiej 1920 roku mówił w "Faktach po Faktach" profesor Wojciech Fałkowski. Zdaniem profesora Pawła Kowala wygraliśmy, ponieważ "była wewnętrzna mobilizacja polityczna". Profesor Tomasz Nałęcz ocenił, że sukces był zasługą między innymi naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego, ale także ówczesnej sceny politycznej.

W sobotę odbywają się obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, określanej mianem "Cudu nad Wisłą". Była ona decydującym starciem toczącej się w 1920 roku wojny polsko-bolszewickiej, uznawana jest również za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zdaniem historyków jej wynik zdecydował o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Kowal: w Polsce kluczem do zwycięstwa w ważnych momentach w historii jest mobilizacja sceny politycznej

O tamtych wydarzeniach rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 trzej historycy: poseł Koalicji Obywatelskiej profesor Paweł Kowal, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego profesor Tomasz Nałęcz oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, były wiceminister obrony narodowej profesor Wojciech Fałkowski.

Zdaniem Kowala polskie siły wygrały Bitwę Warszawską, ponieważ "była wewnętrzna mobilizacja polityczna". - Uważam, że w Polsce kluczem do zwycięstwa w dużych bataliach, w dużych momentach, ważnych momentach w historii jest mobilizacja sceny politycznej - ocenił. Jak mówił, tej mobilizacji dokonał w 1920 roku Józef Piłsudski, ówczesny naczelny dowódca wojsk polskich.

- To był bardzo dobry manewr, że udało mu się przekonać [Wincentego - przyp. red.] Witosa, żeby został premierem, poczekać na Witosa, aż dojedzie do Warszawy (…), żeby on jako centrystka stanął na czele gabinetu, który będzie kompatybilny z tym, co się działo wtedy na świecie. Czyli, który na najważniejsze stanowiska w gabinecie postawi na lewicę i centrystów - wskazywał.

Prof. Kowal: wygraliśmy, ponieważ była wewnętrzna mobilizacja polityczna TVN24

"To musiało się skończyć przejściem po trupie Polski, a wydarzył się cud"

- To się nie miało prawa udać - mówię o obronie Polski, o obronie niepodległości - ponieważ szła nawała i to nawała dobrze zorganizowana - ocenił Fałkowski. Jak wskazywał, "od północy szedł [Michaił - przyp. red.] Tuchaczewski z wielkim Frontem Północnym, od południa, biorąc Polesie i bagna poleskie, szedł [Siemion - red.] Budionny z Armią Konną i mieli nas wziąć w kleszcze".

- Liczebna przewaga była po stronie Sowietów. Państwo polskie było w trakcie podstawowej organizacji. Trzeba było stworzyć zręby państwowości, takiej solidniejszej. Nie mówię bardzo solidnej, ale takiej, która wytrzyma jakikolwiek kryzys. Nie mieliśmy dobrze uformowanej armii. Brakowało amunicji, Czechosłowacja nie przepuściła transportów z Węgier w pierwszym momencie - wyliczał historyk. - Więc krótko mówiąc, to musiało się skończyć przejściem po trupie Polski, jak mówił Tuchaczewski i [Lew Dawidowicz - red.] Trocki, na zachód do Niemiec i dalej, [by - red.] opanować całą Europę, a wydarzył się cud".

Prof. Fałkowski: to musiało się skończyć przejściem po trupie Polski, a wydarzył się cud TVN24

Mija sto lat od Bitwy Warszawskiej Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

"Samo określenie 'cudu' to jest termin endeckiej propagandy"

Nałęcz przyznał, że Bitwa Warszawska "to było wiekopomne zwycięstwo w Polskim wymiarze". - Niechętnie używam określenia "cud", bo "cud" oznacza interwencje mocy nadprzyrodzonych - przyznał. Dodał, że "samo określenie 'cudu' to jest termin endeckiej propagandy". - Zaczęło się od słynnego artykułu Stanisława Strońskiego z połowy sierpnia 1920 roku [w "Rzeczpospolitej" - przyp. red.], że przy takiej nieudolnym wodzu to Polskę może tylko cud uratować - wskazywał historyk.

Zdaniem Nałęcza za wygrane starcie "chwała i zasługa jest właśnie dla Piłsudskiego". - Sierpień roku 1920 był możliwy (...) przede wszystkim dzięki polskiej lewicy, dzięki socjalistom, radykalnym ludowcom - przekonywał. - Polacy wykorzystali te niecałe dwa lata odrodzonego państwa - mówił. - Gdyby te dwa lata odrodzonego państwa zmarnowano na wewnętrzne konflikty, na próbę wzięcia góry przez jedną partię nad drugą, to w dwudziestym roku nie byłoby szansy na taką solidarną obronę - podkreślił gość TVN24.

Prof. Nałęcz o Bitwie Warszawskiej: to było wiekopomne zwycięstwo TVN24

Autor:akr//now

Źródło: TVN24