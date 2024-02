"PiS nic mi nie dało", "od niedawna pobieram emeryturę". Zaskakujące słowa ojca Rydzyka

"PiS nic mi nie dało (...) Od niedawna pobieram emeryturę" - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja skomentował także wstrzymanie środków na budowę i wystawę stałą w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Odniósł się też do obecnej sytuacji w Polsce.

W poniedziałek portal Radia Maryja opublikował rozmowę Tadeusza Rydzyka z Małgorzatą Rutkowską z "Naszego Dziennika". Redemptorysta został zapytany o decyzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza dotyczącą wstrzymania środków na budowę i wystawę stałą w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Minister mówił w zeszłym tygodniu, że "to jedno z naszych zobowiązań przedwyborczych, iż kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę".

- Zaskakuje mnie, że ludzie tak wysoko stojący w drabinie społecznej kłamią, a nawet dopuszczają się oszczerstw - ocenił tę decyzję Rydzyk. - Oszczerstwem jest przypisywanie komuś w sposób kłamliwy błędów, zła, wad. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a oni systematycznie to robią. Nie od dzisiaj czy od wczoraj, ale cały czas. Tak jak kłamali komuniści, tak teraz pojawiają się straszne kłamstwa. Jeżeli nawet ludzie w rządzie kłamią, to nie wiem, czego się można spodziewać. To jest bardzo niebezpieczne.