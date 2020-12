Ojciec Augustyn Pelanowski wydalony z zakonu paulinów. "Nie posiada upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego"

"Ojciec Augustyn Pelanowski nie posiada upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie do swojej diecezji lub przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń" - przekazał rzecznik prasowy zakonu paulinów o. Sebastian Matecki. W komunikacie podkreślono, że duchowny został wydalony z zakonu. Paulini już w ubiegłym roku informowali, że Pelanowski "łamie śluby zakonne", a jego poglądy "stoją w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi".