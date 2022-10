Nuclear Sharing - co to za program? Czy broń atomowa mogłaby znaleźć się w Polsce?

Nuclear Sharing - co to jest za program?

Po drugie, jest to infrastruktura do przechowywania tych bomb, która znajduje się na terytorium wybranych sojuszników europejskich pod nadzorem amerykańskich jednostek.

Szacuje się, że w Europie rozmieszczonych jest ok. 100 amerykańskich bomb B61. To znacznie zmniejszony arsenał w porównaniu z czasem zimnej wojny, gdy w Europie było rozmieszczonych ponad 7 tys. amerykańskich ładunków atomowych. Pozostałe do dziś zmodernizowane bomby dyslokowane są na terytorium Niemiec, Belgii, Holandii, Włoch, i - być może - również Turcji. Państwa te, tak samo jak USA, dysponują samolotami do przenoszenia tych bomb, które są certyfikowane do wykonywania misji nuklearnych NATO. Są to obecnie dwa typy myśliwców: amerykańskie F-16 oraz europejskie Panavia Tornado.