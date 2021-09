NSA uchylił uchwałę KRS. Chodzi o nominacje sędziów do Sądu Najwyższego

O tych rozstrzygnięciach poinformował też mecenas Michał Jabłoński, pełnomocnik jednego z kandydatów na sędziego SN, który złożył odwołanie do sądu. Jak powiedział, NSA uchylając uchwałę KRS umorzył postępowanie przed tym organem dotyczące powołań sędziów SN w Izbie Kontroli. - Oznacza to poważne wątpliwości co do ważności powołań sędziów do Sądu Najwyższego, biorąc pod uwagę, że nie istnieje uchwała będąca źródłem ich powołania, a konstytucja przewiduje, że sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek KRS, którego w tym przypadku nie ma, a w istocie w mojej ocenie nigdy nie było - wskazał adwokat.