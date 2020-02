Jako dwie matki chciały zarejestrować akt urodzenia syna, usłyszały odmowę. Jest prawomocne orzeczenie

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił we wtorek skargę kasacyjną na odmowę wpisu do polskich ksiąg stanu cywilnego wydanego za granicą aktu urodzenia dziecka, gdzie jako rodzice widnieją dwie kobiety. W związku z tą sprawą NSA już wcześniej wydał uchwałę, że na gruncie polskiego prawa niemożliwe jest, by zamiast ojca w takim dokumencie wpisać rodzica, który nie jest mężczyzną.

W kwietniu zeszłego roku Naczelny Sąd Administracyjny, po raz pierwszy rozpoznając sprawę, zadał pytanie prawne do składu siedmiu sędziów NSA. Na początku grudnia skład sędziowski podjął uchwałę, że nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka - rodzica, który nie jest mężczyzną i że byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce.

Jak dodała, w związku z tym związaniem uchwałą skład NSA nie mógł wystąpić z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - o co wnioskowały pełnomocniczki kobiety, która wniosła skargę, a także przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich. - Będą być może takie inne sprawy przed sądem administracyjnym i być może inne składy z takim pytaniem prawnym będą mogły wystąpić. Nas zdecydowanie wiąże stanowisko zawarte w tej uchwale - mówiła sędzia Masternak-Kubiak.

Wtorkowe orzeczenie NSA jest prawomocne. - Stronie przysługuje jednak jeszcze prawo złożenia skargi czy to do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy to skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego - wskazała sędzia. Zdaniem sędzi Masternak-Kubiak, NSA już w grudniowej uchwale wskazał, że zagadnienie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których rodzice są tej samej płci, jest doniosłe i wymaga ingerencji ustawodawcy. - Sąd prawa nie tworzy, sąd wydaje orzeczenie w jednostkowej sprawie - zaznaczyła Masternak-Kubiak.