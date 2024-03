Spór prawny o przekazanie Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL

Z wyjaśnień ministerstwa udzielonych RPO wynikało, że dane obywateli zapisane zostały na płycie DVD i zabezpieczone hasłem. "Płytę przekazano osobie reprezentującej Pocztę Polską po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości. Przesyłka była konwojowana przez Pocztę Polską. Hasło do danych zapisanych na płycie nie zostało przekazane razem z płytą, lecz osobnym kanałem komunikacyjnym" - informował wtedy resort.

Minister odpowiadał także w tej sprawie, że "dostał z Poczty taki wniosek, a dane wydał na podstawie specustawy covidowej". W maju 2020 r. RPO zaskarżył tę czynność ministra do sądu administracyjnego. WSA orzekł w sprawie 26 lutego i stwierdził bezskuteczność tej czynności.

Poczta Polska składa skargę kasacyjną

Jak wskazał wtedy sąd, w dacie dokonania zaskarżonej czynności Poczcie "nie przysługiwały żadne własne kompetencje w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP, do wykonania których potrzebne były udostępnione przez ministra dane". Jak dodał WSA, czynność organu, polegająca na udostępnieniu danych Poczcie "była zatem wadliwa".

WSA: decyzja premiera rażąco naruszyła prawo

To niejedyna sprawa przed sądami administracyjnymi związana z niedoszłymi wyborami korespondencyjnymi planowanymi na maj 2020 r. We wrześniu 2020 r. - także po skardze RPO - WSA w Warszawie orzekł, że decyzja ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo.