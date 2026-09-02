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Rozłam w PiS

Zmiany w Sejmie po wakacjach. Ryszard Terlecki "coraz dalej" od Jarosława Kaczyńskiego

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sejm
Maja Wójcikowska o rozmowach w sprawie podziału sejmowych pomieszczeń
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Po powrocie posłów po wakacyjnej przerwie w ławach sejmowych można zobaczyć zmiany. Wiążą się z rozłamem w PiS i powstaniem klubu Rozwój Plus. Na jedną z nich uwagę zwrócił dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski - Ryszard Terlecki, który niegdyś siedział tuż obok Jarosława Kaczyńskiego, teraz zajmuje miejsce zdecydowanie dalej od prezesa PiS.

Autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ Patryk Michalski zwrócił uwagę na zmianę, do której doszło w sejmowych ławach wraz z powrotem posłów po wakacyjnej przerwie. - Ryszard Terlecki, niegdyś blisko, u boku Jarosława Kaczyńskiego, teraz wylądował w dalszym rzędzie, zdecydowanie dalej - opisał.

Michalski opublikował nagranie, na którym widać Kaczyńskiego zmierzającego na swoje miejsce po prawej stronie sali, a chwilę później Terleckiego, który siedzi bliżej środka.

Michalski zauważył, że Terlecki jest "coraz dalej" od prezesa PiS. "Coraz dalej", bo niegdyś zasiadał obok Kaczyńskiego, a później dostał miejsce w czwartym rzędzie za liderem partii. Teraz, według rozpiski sali Sejmu, Terleckiemu przypisane zostało miejsce bliżej środka, w siódmym rzędzie.

Sala posiedzeń Sejmu. Stan na 02 września 2026 roku
Sala posiedzeń Sejmu. Stan na 02 września 2026 roku
Źródło zdjęcia: sejm.gov

Rozłam w PiS i zmiany w Sejmie

W poniedziałek wiceszef kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak poinformował, że w Sejmie dojdzie do zmiany miejsc w związku z powstaniem klubu Rozwój Plus. Przekazał, że przedstawiciele PiS i Rozwój Plus doszli do porozumienia i posłowie nowego klubu, którego członkiem jest Terlecki, będą siedzieli między posłami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, od dolnych po górne rzędy siedzeń.

Ryszard Terlecki zasiadał w Sejmie obok Jarosława Kaczyńskiego. Zdjęcie z 5 listopada 2025 roku
Ryszard Terlecki zasiadał w Sejmie obok Jarosława Kaczyńskiego. Zdjęcie z 5 listopada 2025 roku
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Powstanie nowego klubu wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i powołaniem przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćSejmJarosław KaczyńskiRyszard TerleckiRozwój Plus
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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