Zmiany w Sejmie po wakacjach. Ryszard Terlecki "coraz dalej" od Jarosława Kaczyńskiego
Autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ Patryk Michalski zwrócił uwagę na zmianę, do której doszło w sejmowych ławach wraz z powrotem posłów po wakacyjnej przerwie. - Ryszard Terlecki, niegdyś blisko, u boku Jarosława Kaczyńskiego, teraz wylądował w dalszym rzędzie, zdecydowanie dalej - opisał.
Michalski opublikował nagranie, na którym widać Kaczyńskiego zmierzającego na swoje miejsce po prawej stronie sali, a chwilę później Terleckiego, który siedzi bliżej środka.
Michalski zauważył, że Terlecki jest "coraz dalej" od prezesa PiS. "Coraz dalej", bo niegdyś zasiadał obok Kaczyńskiego, a później dostał miejsce w czwartym rzędzie za liderem partii. Teraz, według rozpiski sali Sejmu, Terleckiemu przypisane zostało miejsce bliżej środka, w siódmym rzędzie.
Rozłam w PiS i zmiany w Sejmie
W poniedziałek wiceszef kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak poinformował, że w Sejmie dojdzie do zmiany miejsc w związku z powstaniem klubu Rozwój Plus. Przekazał, że przedstawiciele PiS i Rozwój Plus doszli do porozumienia i posłowie nowego klubu, którego członkiem jest Terlecki, będą siedzieli między posłami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, od dolnych po górne rzędy siedzeń.
Powstanie nowego klubu wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i powołaniem przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.
Politycy skupieni wokół Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.