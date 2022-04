Trwają badania próbek cieczy spływającej do Białego Dunajca. Media: to fekalia zmieszane z substancjami oleistymi

Nałożenie mandatu potwierdza dr Magdalena Gala, rzeczniczka prasowa małopolskiego oddziału WIOŚ. Zaznacza, że była to najwyższa kara, jaką inspektorat mógł na ty etapie nałożyć. Zanim jednak sprawa zostanie zbadana, urzędnicy nie chcą spekulować, co się wydarzyło.

Możliwe zawiadomienie prokuratury

Jak zaznacza rzeczniczka, od efektu pracy laboratorium zależą dalsze kroki w tej sprawie. – Jeśli potwierdzi się, że tam są substancje ropopochodne, to będziemy składać zawiadomienie do prokuratury dotyczące odprowadzania ścieków do gruntu – mówi przedstawicielka WIOŚ. Takie działanie może podpadać pod artykuł 183 § 1 Kodeksu karnego, czyli nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Grozi za to do pięciu lat więzienia.