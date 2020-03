Położna punktowała brak maseczek, została zwolniona. Dyrektor szpitala na kwarantannie

Jak tłumaczyła, "to spowodowało, że dyrektor wręczył" jej wypowiedzenie dyscyplinarne. - Dyrektor powiedział mi, że naruszam dobre imię szpitala i straszę pacjentów, a swoją decyzję argumentował ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika. Dyrekcja szpitala jednak sama publikowała ogłoszenia o braku jednorazowych maseczek, a teraz twierdzi, że maseczki są. To sytuacja absurdalna. Ja swoje obowiązki pracownicze zawsze wypełniałam należycie, a mój post nie powinien być powodem do zwolnienia - relacjonowała.