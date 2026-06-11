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Nowy szef KRS: liczę na to, że to początek zmian

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Nowy szef KRS: liczę na to, że to początek zmian, na które wszyscy czekali
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
To jest bardzo ważny moment dla wszystkich sędziów w Polsce, bo liczę na to, że to jest początek pewnych zmian, na które wszyscy czekali - mówił w "Faktach po Faktach w TVN24 sędzia Dariusz Zawistowski, który został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wyraził przekonanie, że KRS "będzie uznawana za niezależny organ".

Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski został wybrany w czwartek na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa podczas pierwszego posiedzenia Rady w składzie sędziowskim wybranym w połowie maja przez Sejm.

- Trudno chyba całkiem opanować emocje, bo to jest i dla mnie ważny moment, ale też wydaje mi się, że on jest bardzo ważny dla wszystkich sędziów w Polsce, bo liczę na to, że ten dzisiejszy dzień to jest początek pewnych zmian, na które wszyscy oczekiwali - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Zawistowski: jesteśmy przekonani, że KRS będzie uznawana za niezależny organ

Dodał, że wybór przewodniczącego "nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie kilku tysięcy sędziów, którzy wzięli udział w opiniowaniu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. - I to jest właściwie zasługa tak naprawdę środowiska sędziowskiego, że się udało taki proces przeprowadzić - mówił.

Zaznaczył, że istotne jest to, iż "sędziowie zaopiniowali taki skład Krajowej Rady Sądownictwa, który odpowiada w pełni temu standardowi konstytucyjnemu związanemu z pełną reprezentacją środowiska sędziowskiego".

Sędzia Dariusz Zawistowski w "Faktach po Faktach"
Sędzia Dariusz Zawistowski w "Faktach po Faktach"
Źródło zdjęcia: TVN24

- Niestety nie dało się zrealizować tego standardu w postaci bezpośredniego wyboru sędziów do Krajowej Rady [Sądownictwa] przez samych sędziów, ale my jesteśmy przekonani, że ta procedura daje nam silną legitymację i Krajowa Rada Sądownictwa będzie uznawana za niezależny organ, którzy może reprezentować środowisko sędziowskie - powiedział nowy przewodniczący.

Zawistowski o przyjętych uchwałach i powołaniu trzech komisji

Zawistowski mówił, że w czwartek zostało wybrane prezydium, zaopiniowany został też kandydat na rzecznika prasowego.

- Ale wydaje mi się, że najistotniejsze były dwie uchwały, które zostały podjęte na samym początku tego rozszerzonego porządku obrad - dodał.

W pierwszej z uchwał między innymi wyrażono "wdzięczność obywatelom RP, organizacjom społecznym, pracownikom nauki i przedstawicielom zawodów prawniczych, a także międzynarodowym organizacjom prawniczym, instytucjom i prawnikom z całego świata, którzy w czasie kryzysu praworządności, będącego następstwem działań władzy politycznej począwszy od 2015 roku solidarnie stawali w obronie zasad państwa prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce".

- Druga uchwała już jest taka bardziej jak gdyby praktyczna, ale wydaje mi się, że też jest ważna, bo to jest tak zwana uchwała programowa, gdzie przyjęliśmy takie fundamentalne założenia, które dotyczą tego, czym się Krajowa Rada Sądownictwa powinna zajmować - przekazał. Jak mówił, "w ślad za tym zostały powołane też trzy takie komisje problemowe, które będą starały się zrealizować te zapisy programowe".

OGLĄDAJ: Nowy szef KRS: liczę, że ten dzień to początek zmian, których wszyscy oczekiwali.
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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Krajowa Rada Sądownictwa
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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