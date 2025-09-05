Nowy sondaż. Tylko cztery partie z szansą na Sejm

Koalicja Obywatelska "nie może spać spokojnie". Politycy o sondażu Źródło: TVN24

Ankietowanych zapytano, o to na którą partię polityczną oddali by głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Najwięcej respondentów, bo 30,6 proc. zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość, z kolei na drugim miejscu - z poparciem mniejszym o 0,7 punkta procentowego - znalazłaby się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 29,9 proc. badanych.

Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą głos oddałoby 15,1 proc. ankietowanych. Ostatnią partią, która przekroczyłaby próg wyborczy jest Lewica - z wynikiem 8 proc. poparcia.

Pozostałe formacje nie weszłyby do Sejmu - na Razem zagłosowałoby 3,7 proc. osób, na PSL głos oddałoby 3,6 proc. badanych, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na poparcie rzędu 2,8 proc., Polska 2050 uzyskała wynik na poziomie 2,1 proc. głosów. Odpowiedź "nie wiem" wskazało 4,2 proc. respondentów.

Deklarowana frekwencja

IBRiS zapytał też badanych o frekwencję. Z badania wynika, że wyniosłaby 59,4 procent. W wyborach zdecydowanie wzięłoby udział 43,2 proc. pytanych. Na wybory nie wybrałoby się 39,5 proc. badanych, z czego zdecydowanie przeciwnych byłoby 22,5 proc. osób. Odpowiedź "nie wiem" wskazało 1,1 proc. respondentów.

Badanie IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzone zostało w dniach 29-30 sierpnia na próbie 1069 respondentów metodą CATI.

