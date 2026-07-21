Polska Nowy sondaż partyjny. Pierwszy raz uwzględniono Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego

Morawiecki o decyzji Obajtka i Czerwińskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

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Pracownia Opinia24 w badaniu dla "Faktów" TVN i TVN24 zapytała ankietowanych, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,6 procent zajęłaby Koalicja Obywatelska (wzrost o 0,3 punktu procentowego). Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23 procent (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Trzecia jest Konfederacja, która mogłaby liczyć na 12,3 procent głosów (wzrost o 1,1 pkt. proc.).

Na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby 9,6 procent wyborców (wzrost o 1,6 pkt. proc.). Z kolei na Lewicę - 6,8 procent (spadek o 2,4 pkt. proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się: partia Razem z wynikiem 4,4 procent poparcia (wzrost o 1,3 pkt. proc.), PSL zdobywając 2,7 procent (wzrost o 1,1 pkt. proc.) oraz Polska 2050, na którą zagłosowałoby 1,4 procent wyborców (spadek o 0,3 pkt. proc.)

3,2 procent respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos (spadek o 4,9 pkt. proc.).

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Tak wyglądałoby poparcie, gdyby Morawiecki wystartował samodzielnie

Opinia24 sprawdziła też, jak rozłożyłoby się poparcie w przypadku rozłamu w PiS. W czwartek upływa termin ultimatum dla członków PiS o zakazie działalności w stowarzyszeniach. Przyjęcie uchwały w tej sprawie wywołało kolejny spór wewnątrz ugrupowania.

W takim wariancie pierwszej miejsce utrzymałaby KO z poparciem 30,9 procent (spadek o 0,4 pkt. proc.). PiS zdobyłoby 17,7 procent głosów - o ponad 5 punktów procentowych mniej niż w przypadku wspólnego startu z ludźmi Morawieckiego oraz o 5,1 punktu procentowego mniej niż w ostatnim badaniu. Na Konfederację swój głos oddałoby 12,9 procent badanych (spadek o 0,5 pkt. proc.). Na Konfederację Korony Polskiej - 9,6 procent (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Lewica mogłaby liczyć w tym scenariuszu na 7,1 procent głosów (spadek o 2,1 pkt. proc.). W parlamencie znalazłby się także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zdobywając 6,2 procent głosów.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby trzy partie: Razem - 4,5 procent poparcia (wzrost o 1,5 pkt. proc.), PSL - 3,3 procent głosów (wzrost o 1,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050, na którą swój głos zadeklarowało 0,6 procent respondentów (spadek o 1,1 pkt. proc.).

3,1 procent respondentów odpowiedziało, że nie wie, na kogo oddałoby głos (spadek o 5 pkt. proc.)