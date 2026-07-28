Nowy sędzia TK Sławomir Patyra złożył ślubowanie
Sejm wybrał dr. hab. Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu. Wybór był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Andrzeja Zielonackiego.
Po wyborze przez Sejm sędzia Patyra skierował łącznie dwa pisma do prezydenta: jedno 3 lipca z prośbą o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie, drugie zaś przypominające.
Spór o sędziów TK i nowi sędziowie
Sławomir Patyra to siódmy sędzia TK wybrany przez Sejm w tym roku. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Dwoje z nich z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - zostało w kwietniu zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie.
Z kolei w sprawie pozostałych czworga w Trybunale Konstytucyjnym na rozstrzygnięcie czeka wniosek prezydenta dotyczący sporu kompetencyjnego w związku ze złożeniem przez nich ślubowania w Sejmie 9 kwietnia.