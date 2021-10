Nowy Sącz. Rozbój w sklepie, mężczyzna zażądał pieniędzy i papierosów. Podejrzany ujęty przez policję w autobusie

30-latek z Nowego Sącza (Małopolska) odpowie za obrabowanie sklepu. Mężczyzna miał grozić ekspedientce rozbitą butelką i zmusić ją, by oddała mu pieniądze z kasy oraz wszystkie papierosy.

Do napadu na sklep doszło w piątek 22 października, około godziny 22.20 . - Sprawca wszedł do sklepu i, grożąc ekspedientce rozbitą butelką, zażądał wydania pieniędzy oraz spakowania do toreb wszystkich papierosów. Gdy je otrzymał, skrępował kobietę taśmą samoprzylepną i uciekł w nieznanym kierunku – relacjonuje ustalenia śledczych Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.