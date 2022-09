Grabarze stracili przytomność po wejściu do grobowca w Nowym Sączu

czytaj dalej

W środę złoty umacniał się w stosunku do głównych walut. Polska waluta odnotowała wzrost o około jeden grosz do euro i funta, w stosunku do franka szwajcarskiego umocniła się o dwa grosze, a do dolara - trzy grosze. Podczas środowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych.