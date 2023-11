Negocjator z ramienia Lewicy: umowa koalicyjna w końcowej fazie tworzenia

"Tutaj konstytucja jest bardzo prosta"

"Umowa jest już w końcowej fazie"

Pytany, kiedy jego zdaniem dojdzie do podpisania umowy, odparł, że akceptacja liderów to jedno, ale potrzebna jest jeszcze decyzja organów statutowych partii. - I tu potrzeba też czasu, bo to nie jest tak, że liderzy sami sobie mogą podpisać umowę. Organy statutowe partii muszą koalicję zaakceptować, więc to jest pewnie przyszły tydzień - oszacował.

Wieczorek przekazał, że prace nad kształtem umowy trwają w dwóch grupach. - Jedna to jest grupa liderska, która jest odpowiedzialna za te wszystkie kadrowe rzeczy, za to jak będzie wyglądało prezydium Sejmu, prezydium Senatu. I szczerze mówiąc, my wolimy nie pytać i nie dowiadywać, jakie są te uzgodnienia, bo liderzy po prostu w pewnym momencie to ogłoszą. Natomiast my odpowiadamy za przygotowanie projektu umowy i to realizujemy - powiedział poseł Lewicy. - Myślę, że jak liderzy będą gotowi, to natychmiast będą to ogłaszać - dodał.