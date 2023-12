Donald Tusk przedstawił swoich ministrów

Donald Tusk w trakcie exposé w Sejmie przedstawił proponowany skład swojego gabinetu. Po kolei opisał krótko swoich ministrów. Jeszcze dzisiaj spodziewane jest głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.

Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremierem, ministrem obrony narodowej

Władysław Kosiniak-Kamysz ma być wicepremierem i szefem MON.

- Zależy nam bardzo na tym, aby na czele tego resortu stał pełnowymiarowy polityk. Młody, a niezwykle doświadczony. Mam nadzieję, że państwo także doceniacie niezwykle pozytywną rolę pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego partii w tym przełomie 15 października. Bardzo chciałem, panie prezesie, podziękować za niezwykłe doświadczenie wzajemnej lojalności i ludzkiej solidarności - mówił Tusk, zwracając się do Kosiniaka-Kamysza.

Zaznaczył, że "nadzór cywilny nad polskim wojskiem to jest coś naprawdę dzisiaj kluczowego". - Ten nadzór to przede wszystkim konsekwentne uzbrajanie polskiej armii z poszanowaniem tych wszystkich zobowiązań i kontraktów zawartych przez naszych poprzedników. Oczywiście wykluczam sytuację, w której okazałoby się, że jakiekolwiek działania miałyby charakter korupcyjny - mówił.

- Z przekonaniem, także w imieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, możemy powiedzieć, że polska armia będzie dobrze uzbrojona. Przy pomocy także naszych sojuszników - zapewnił.

Krzysztof Gawkowski wicepremierem i ministrem cyfryzacji

Drugim wicepremierem oraz ministrem cyfryzacji będzie Krzysztof Gawkowski.

- Nie muszę nikogo przekonywać, jakim wyzwaniem jest dzisiaj cyfryzacja - to jest skrótowe hasło - co znaczy dla naszego bezpieczeństwa, dla pozycji w polskim świecie rozwój najnowocześniejszych technologii, co znaczy cyberbezpieczeństwo. Sami widzicie dzisiaj, choćby w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak wielkie znaczenie mają najnowocześniejsze technologie, także na placu boju - zwracał uwagę.

- Obaj wicepremierzy będą w dużej mierze współodpowiedzialni za to, aby nasza armia i nasze bezpieczeństwo najszerzej pojęte było zbudowane na nowoczesnych, innowacyjnych i bardzo stabilnych fundamentach - zapewniał.

Radosław Sikorski szefem dyplomacji

Szefem MSZ będzie - pełniący już tę funkcję w dwóch poprzednich rządach Tuska - Radosław Sikorski.

- Będziemy wspólnie z Radosławem Sikorskim dbali, tak jak o tym już wspomniałem, o pozycję Polski na arenie międzynarodowej i o efektywną pracę na rzecz Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Chcę też powiedzieć, że już przygotowujemy wizyty, z których będą płynęły bardzo konkretne wnioski - zapowiedział. - Przywiozę z Brukseli te upragnione, wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy miliardy euro - zapewnił.

- Po powrocie z Brukseli udam się następnego dnia do Tallina na spotkanie z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Tematy oczywiste: wojna, bezpieczna granica - mówił dalej Tusk.

Marcin Kierwiński szefem MSWiA

Szefem MSWiA ma zostać Marcin Kierwiński.

- Przez ostatnie dni ciężko pracowaliśmy nad sposobami zabezpieczenia sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej w związku z protestem i blokadą. Zobaczycie państwo, że szybko znajdziemy z tego klinczu dobre rozwiązanie. Dobre dla wszystkich, dla naszych kierowców, dla państwa polskiego i dla Ukrainy - mówił Tusk.

Adam Bodnar ministrem sprawiedliwości

Ministrem sprawiedliwości będzie Adam Bodnar.

- Jestem przekonany, że nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważny to będzie resort, jak wielka praca przed nami i przed ministrem Bodnarem, bo musimy tu naprawdę odbudować coś, co zostało zrujnowane - przyznał.

- Będziemy szukali sprawiedliwości. Będziemy egzekwować sprawiedliwość wobec tych wszystkich, którzy zgwałcili przepisy polskiego prawa, konstytucję, którzy kradli. Słyszałem taki gwar, takie głosy, także tutaj w Sejmie, że koalicja 15 października szuka zemsty, odwetu. Wyobrażacie sobie sytuację, że sąd skazuje złodzieja, a on mówi: "no jak, dlaczego skazujecie mnie, przecież to jest odwet, to jest zemsta" - zauważył.

- Adam Bodnar zostaje ministrem sprawiedliwości między innymi dlatego, że będziemy szukali zgodnie z prawem, z konstytucją, takich sposobów działania, które bardzo szybko pokażą, że korupcja nie będzie bezkarna, że nadużywanie władzy nie będzie bezkarne, że niszczenie polskich instytucji nie będzie bezkarne - tłumaczył.

Andrzej Domański ministrem finansów

Za finanse państwa będzie odpowiadał Andrzej Domański.

- Jest jednym z kluczowych autorów programu 100 konkretów. Pracował także nad programem całej koalicji 15 października. Będzie też personalną gwarancją, że to wszystko, co jest tu zapisane, to wszystko, co prezentowaliśmy przed Polakami, będzie miało także solidne zabezpieczenie finansowe, a równocześnie państwo polskie nie będzie narażone na turbulencje finansowe - powiedział Tusk.

- Z całą pewnością będziemy, nie szukając oszczędności w kieszeniach Polaków, nie robiąc niczego kosztem polskich rodzin, równocześnie skutecznie zabezpieczali potrzeby finansowe państwa - zaznaczył.

Agnieszka Buczyńska ministrem-członkiem Rady Ministrów ds. społeczeństwa obywatelskiego

Za szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie odpowiadać będzie Agnieszka Buczyńska.

- W Gdańsku odpowiadała przy panu prezydencie Pawle Adamowiczu za wolontariat, za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szukali wsparcia organizacyjnego, za organizacje pozarządowe. To jest jeden z najważniejszych konkretnych punktów programu rządowego. To jest odbudowa zdrowej, przyjaznej relacji między władzą centralną a organizacjami pozarządowymi. Społeczeństwo obywatelskie wraca razem z nami, z koalicją 15 października do rzeczywistości naszego życia publicznego - ogłosił Tusk.

Borys Budka szefem resortu aktywów państwowych

Z kolei szefem resortu aktywów państwowych będzie Borys Budka.

- Czytałem fragmenty obszernego raportu, na podstawie którego przeprowadzimy błyskawiczny audyt. Przedstawimy także obraz tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa - zapowiedział Tusk. - Niestety aktywa państwowe, w sumie te piękne dwa słowa - Skarb Państwa - stał się pod waszymi rządami symbolem nepotyzmu, partyjnego rozdawnictwa - zwrócił się do polityków PiS.

Marzena Czarnecka ministrem przemysłu

Kierownictwo w Ministerstwie Przemysłu ma objąć Marzena Czarnecka.

- To wybitna specjalistka między innymi od kwestii energetycznych. To ministerstwo będzie także koordynowało działania na rzecz Śląska, także na rzecz sprawnego wykorzystania funduszy sprawiedliwej transformacji - mówił Tusk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pokieruje resortem resortem rodziny, pracy i polityki społecznej

Powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej ma zostać Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Zdążyliśmy już parę ładnych godzin przepracować. Prosiła o zmianę symboliczną, ale ona będzie miała praktyczne konsekwencje, aby przywrócić "pracę" w nazwie tego ministerstwa i powiedziała zdanie, które jest bardzo bliskie mojemu sercu i całej koalicji 15 października: ludzie, Polki i Polacy, którzy pracują, muszą mieć dowody tego, że państwo szanuje przede wszystkim ich wysiłek, ludzie, którzy ciężko pracują będą naprawdę wiedzieli, że to ma sens - podkreślał Tusk.

Jan Grabiec szefem KPRM

Z kolei pracami kancelarii premiera kierować będzie Jan Grabiec.

- To jeden z moich najbliższych współpracowników. Zadba o to, żeby nasze działania były sprawnie koordynowane, żebyśmy nie musieli się już nigdy więcej wstydzić za legislacyjne niechlujstwo, za zły obieg dokumentów - mówił szef PO.

Paulina Hennig-Kloska ministrem klimatu

Resortem klimatu i środowiska kierować ma Paulina Hennig-Kloska.

- Już przeszła bardzo poważny test. Sprawdziliście to już w boju, że jest kobietą bardzo dzielną, odporną na ataki, kompetentną - wymieniał.

Krzysztof Hetman szefem resortu rozwoju i technologii

Na szefa Ministerstwa Rozwoju i Technologii wyznaczony został Krzysztof Hetman.

- Potrafi łączyć w sobie nie tylko kompetencje właściwe dla tego resortu, ale jest także politykiem, który rozumie znaczenie funduszy europejskich, który umie, jak mało kto w Polsce, jak mało kto w Europie, pracować nad rozsądnym, najbardziej efektywnym zdobywaniem i dysponowaniem środkami europejskimi na rzecz polskiej gospodarki - opisał Tusk.

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

Szefem resortu infrastruktury ma zostać Dariusz Klimczak.

- Od wielu dni pracuje już nasz zespół, który powołaliśmy ad hoc w celu rozwiązania kryzysu na przejściach granicznych z Ukrainą. Rozmawialiśmy także o przyszłości CPK. Chcę powiedzieć, że żadna inwestycja w Polsce nie będzie inwestycją, która doprowadza do tragedii i rozpaczy polskiej rodziny. Chcę zapewnić jeszcze raz tych wszystkich, którzy czuli się terroryzowani przez ostatnie miesiące - powiedział Tusk.

- Nie rozumiem waszych uśmiechów w tej sprawie. Wiecie, co czują dzisiaj ludzie, którzy słyszą od wielu miesięcy, że może zostaną wywłaszczeni, a jak im się nie podoba, to może przemocą wywłaszczeni? - pytał polityków PiS.

Katarzyna Kotula ministrem-członkiem Rady Ministrów ds. równości

Kwestiami związanymi z równością zajmować się będzie w rządzie Katarzyna Kotula.

- Nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż prawa kobiet i równość obywateli wobec prawa. Równość obywateli niezależnie od ich statusu społecznego, wyznania, orientacji seksualnej - mówił Tusk.

Izabela Leszczyna ma pokierować resortem zdrowia

Urząd ministra zdrowia sprawować ma Izabela Leszczyna.

- Wielu z was sądziło, że przyszła minister Izabela Leszczyna będzie odpowiedzialna za finanse, ale jak państwo wiecie, finanse, pieniądze publiczne, które są zaangażowane i będą zaangażowane w jeszcze większym stopniu w ochronę zdrowia, to jest jak budżet średniego państwa w Europie. Wymagają one nadzwyczajnej kompetencji, ale też empatii i zrozumienia - podkreślał.

Barbara Nowacka ma przejąć rolę ministra edukacji

Rolę ministra edukacji ma pełnić Barbara Nowacka.

- Nie będę państwa zanudzał odczytywaniem wszystkich projektów, które będą wdrażane od pierwszego dnia przez panią minister Nowacką. Powiem szczerze, tak naprawdę wystarczy chyba zamknąć na chwilę oczy i przypomnieć sobie… pan minister Czarnek. I chyba wszystko jasne, prawda? - stwierdził Tusk.

Sławomir Nitras ministrem sportu

Ministrem sportu i turystyki ma zostać Sławomir Nitras.

- Trudne zadanie przed nim. Słyszeliśmy o ambitnym planie promowania idei igrzysk olimpijskich w Polsce. Pomysł bardzo ambitny, bardzo perspektywiczny. Nie będziemy w tej sprawie marudzić. Będziemy realnie i intensywnie oceniać nasze możliwości - zapewnił Tusk. Dodał, że przed Nitrasem stać będzie "oczywiste zadanie", by zrewitalizować sport podstawowy.

Marzena Okła-Drewnowicz ministrem-członkiem Rady Ministrów ds. polityki senioralnej

Za politykę senioralną ma odpowiadać Marzena Okła-Drewnowicz.

- Zbudujemy najnowocześniejszy, najambitniejszy system aktywnej opieki nad naszymi seniorami w Europie. Jesteśmy do tego gotowi. Będziemy współpracowali interdyscyplinarnie z innymi resortami - zapowiedział Tusk. - Podkreślam tu naprawdę kapitalne skrzyżowanie i kompetencji, i empatii. Pani poseł, jestem dumny, że będziemy w tej sprawie współpracowali - zwrócił się do Okły-Drewnowicz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szefową w resorcie funduszy i polityki regionalnej

Ministrem funduszy i polityki regionalnej ma być Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Wiem od pana marszałka Szymona Hołowni, jak długą drogę pani minister przeszła, jak bardzo kompetentna jest, także w tych kwestiach, za które będzie odpowiadała w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. To będzie naprawdę bardzo silny element nowego rządu - przekonywał Tusk.

Czesław Siekierski ministrem rolnictwa

Resortem rolnictwa ma kierować Czesław Siekierski.

- Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie to kwintesencja polskiego ruchu ludowego. Człowiek doświadczony, a ciągle pełen energii. Jestem przekonany, że polskie rolnictwo będzie miało w osobie pana ministra kogoś bardzo kompetentnego do pomocy - mówił Tusk. - Panie ministrze, będzie pan miał w swoim ministerstwie Michała Kołodziejczaka - dodał.

Tomasz Siemoniak koordynatorem służb specjalnych

Służby specjalne ma koordynować Tomasz Siemoniak.

- Jak patrzę tutaj na osoby, które odpowiadały za służby specjalne w Polsce w ostatnich latach, mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę że będę współpracował z człowiekiem odpowiedzialnym, racjonalnym, poważnym, kompetentnym, z patriotą - wymieniał Tusk.

- Nieprzypadkowo umówiliśmy się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, że jutrzejsze zaprzysiężenie odbędzie się wcześnie, także po to, abym przed wyjazdem do Brukseli zdążył jeszcze nie tylko z ministrami udać się do naszych nowych miejsc pracy, ale także żeby rozmawiać w gronie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych o decyzjach, które chcemy podjąć i podejmiemy natychmiast. Natura tych spraw wymaga dyskrecji, ale spodziewajcie się decyzji masywnych, szybkich i jednoznacznych - mówił Tusk.

Bartłomiej Sienkiewicz ma objąć tekę ministra kultury

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma kierować Bartłomiej Sienkiewicz.

- Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z ministerstwem antykultury - ocenił Tusk. - To nie jest jakiś miraż, to nie jest coś niemożliwego Jak zobaczycie, że wymiar sprawiedliwości może być neutralny, niepartyjny, służący Polsce, a nie partii rządzącej, tak zobaczycie, i pewnie oczom nie uwierzycie, że telewizja publiczna może służyć Polsce, a nie partii rządzącej - mówił Tusk.

Adam Szłapka ministrem do spraw Unii Europejskiej

Sprawami polityki europejskiej zajmie się Adam Szłapka.

- To człowiek naprawdę nowoczesny. My dzisiaj potrzebujemy Polski nowoczesnej. Polski, która będzie imponowała całej Europie nowoczesnością. Pan Adam Szłapka podjął się zadania. Niełatwe zadanie pracować ze mną w sprawach europejskich. Nie będę się wymądrzał panie ministrze, będziemy wspólnie duetem, który ciężko będzie pracował nad naszymi interesami w Unii Europejskiej - mówił szef PO.

Maciej Berek ministrem-członkiem Rady Ministrów

Tusk ogłosił, że członkiem Rady Ministrów będzie także Maciej Berek, który będzie odpowiedzialny za proces legislacji.

- Osoba niezwykle doświadczona, chociaż ciągle młoda. Muszę powiedzieć, że jest w Polsce jednym z najwybitniejszych specjalistów od czystości i transparentności procesu legislacyjnego. Mogę państwu to przyrzec, że inicjatywy legislacyjne polskiego rządu od dnia, w którym zaczniemy sprawować nasze urzędy, to będą procesy przejrzyste do bólu, logiczne, racjonalne - stwierdził Tusk.

Dariusz Wieczorek ministrem nauki

Stery w resorcie nauki ma przejąć Dariusz Wieczorek.

- Długo się nad tym zastanawiałem, bo nie było mojej intencją tworzenie nowych ministerstw. Ale tutaj sygnały były absolutnie jednoznaczne. Płynęły z obu środowisk, edukacji i ze strony środowisk akademickich. Te dwie części do siebie w tej codziennej praktyce rządzenia nie przystają - tłumaczył.

- Wiem, że dobrał sobie znakomitych współpracowników. Myślę, że będziemy nie tylko świadkami szybkiej rekonstrukcji tego ministerstwa. Jedną z pierwszych decyzji będzie oczywiście także podwyżka płac. Załapią się także nauczyciele przedszkolni i nauczyciele akademiccy - podsumował.

