"Autorski pomysł Donalda Tuska" i resortowy "gorący kartofel". Dziennikarze o nowym rządzie

W poniedziałek Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm - większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Głosowanie w sprawie powołania Tuska na premiera ma się odbyć jeszcze tego samego dnia.

Zalewska: Tusk podzielił się władzą i to było wczoraj widać

Arleta Zalewska mówiła, że "ta część rządu z Koalicji Obywatelskiej jest autorskim pomysłem Donalda Tuska". - Zanim usłyszeliśmy o niektórych nazwiskach, to nie przypasowalibyśmy na przykład Izabeli Leszczyny do Ministerstwa Zdrowia czy też Barbary Nowackiej do edukacji, a Adama Szłapki do spraw europejskich - dodała.