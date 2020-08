Szef MEN: rozważamy wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w szkołach

Zwrócił uwagę, że jeżeli są nieco słabsze objawy u dziecka, a więc źle się czuje, "to bezpieczniej będzie zarówno dla niego, jak i dla jego kolegów i koleżanek, jeśli zostanie w domu". - Rodzice wówczas są zobowiązani do skontaktowania się z lekarzem i posłuchania jego rady, co dalej zrobić z dzieckiem - dodał minister.

"Dziecko powinno korzystać ze swoich przyborów, podręczników i zeszytów. Nie powinno dzielić się nimi z innymi"

- Jeśli nie ma badania w trakcie kwarantanny, nie ma testu, to przy braku poważniejszych objawów, kiedy dziecko i rodzice czują się dobrze, odbywają kwarantannę do końca, do 14. dnia. Po jej zakończeniu, jeśli nic się nie wydarzyło, nie ma poważnych objawów chorobowych, dziecko może wrócić do szkoły - powiedział Piontkowski.