Modlitwa "o małe nic złego". Noworoczne życzenia od Katarzyny i Andrzeja Sewerynów

W noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku w godzinach od 19 do 6 w całym kraju wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Spowodowało to, że tegoroczna noc sylwestrowa była inna niż zwykle. Widzowie TVN24 i internauci - w ramach "Domówki z TVN24" - przysyłali przez całą noc życzenia, nagrania i zdjęcia pokazujące, jak witali nowy rok i czego by sobie życzyli w związku z jego rozpoczęciem.