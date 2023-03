Gutowski: nie będzie można powiedzieć, że Karol Wojtyła nie wiedział, że księża wykorzystują nieletnich

Docieramy do świadków, do ofiar, do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym - powiedział w TVN24 Marcin Gutowski, zapowiadając swój nowy reportaż z cyklu "Bielmo", który będzie miał swoją premierę w TVN24 w poniedziałek w "Czarno na białym".

W poniedziałek na antenie TVN24 ukaże się premiera najnowszego reportażu z cyklu "Bielmo". Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" w "Czarno na białym" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły, z czasów, gdy nie był papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle, dotarł do ludzi, którzy osobiście o informowali go przestępstwach popełnianych przez duchownych i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.

Gutowski: nie będzie można powiedzieć, że Wojtyła nie wiedział

- Myśmy już dwa lata temu dostali pierwsze sygnały (...) i relacje o tym, że w Krakowie należałoby poszukać odpowiedzi na to, co Jan Paweł II, wcześniej jeszcze jako kardynał, metropolita krakowski Karol Wojtyła, wiedział o przypadkach nadużyć seksualnych księży, którzy mu podlegali - mówił w sobotę na antenie autor reportażu Marcin Gutowski.

- Wtedy podróżowaliśmy po świecie, szukaliśmy odpowiedzi na to, co robił już jako papież. Ale wróciliśmy do Krakowa i jak się okazało ta odpowiedź o jego wiedzy była bliżej, niż się spodziewaliśmy, bo właśnie przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w budynku kurii, w siedzibie arcybiskupa krakowskiego - dodał.

W poniedziałek premiera najnowszego reportażu z cyklu "Bielmo". Cała rozmowa z Marcinem Gutowskim TVN24

Jak mówił dziennikarz, "próbowaliśmy przez wiele miesięcy docierać do świadków, docierać dokumentów, także kościelnych dokumentów, posługując się różnymi metodami dziennikarskimi". - Także czasem uciekając się do wybiegów, po prostu pod pretekstem szukania informacji w innej sprawie w instytucjach kościelnych - dodał.

- I docieramy do świadków, docieramy do ofiar, docieramy do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym - przekazał Gutowski. - Docieramy do dokumentów kościelnych, także dokumentów zagranicznych, które potwierdzają działania czy zaniedbania Karola Wojtyły i wydaje się, że po tym, co pokażemy już za chwilę w TVN24 GO i w poniedziałek o 20.30 w "Czarno na białym", nie będzie już można powiedzieć, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła nie wiedział o tym, że księża, także podlegający mu księża, wykorzystują nieletnich - ocenił reporter.

"Otchłań kłamstwa". Reportaż Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab