Przemysław Czarnek zapowiada nowy przedmiot. "Wierzę, że to będzie hit nie tylko z nazwy"

Minister o "niewiedzy" protestujących

- To, co naprawdę mnie uderzyło, to wniosek, że ci młodzi ludzie chyba nie do końca wiedzieli, do czego się przyklejają - komentował minister. Wspomniał tu, że w tym miejscu "była siedziba gestapo, jedno z najstraszniejszych miejsc na mapie stolicy". - Naprawdę nie jest dobrym miejscem na takie akcje - powiedział. Zgodził się tu z sugestią rozmówcy, że jego zdaniem młodzież nie wiedziała, co mieściło się przy alei Szucha. - Też sądzę, że nie wiedzą. Niestety. I to jest najsmutniejsze - powiedział Czarnek.