Polska

Jarosław Kaczyński skomentował decyzję prezydenta

Jarosław Kaczyński
Nowy pierwszy prezes, raport WSI, sprawa Mateckiego. Jarosław Kaczyński komentuje
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nadal nie zgadza się z decyzją Karola Nawrockiego o wyborze Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Komentował także między innymi doniesienia o konflikcie pomiędzy jego partią a prezydentem.

Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Obejmie on urząd po Małgorzacie Manowskiej, która skończyła we wtorek swoją 6-letnią kadencję.

Wybór skomentował w środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wcześniej - w opublikowanym w sobotę wpisie - sugerował, choć nie wymieniając nazwiska, że nie wyobraża sobie, by Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.

"26 lat, jakie dzielą nas od pseudoprocesu lustracyjnego Lecha Wałęsy i 18 lat od wydania książki IPN, która opisała nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości L. Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku, nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został I prezesem Sądu Najwyższego" - stwierdził prezes PiS.

W sierpniu 2000 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie - w którego składzie zasiadał Zbigniew Kapiński - orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL.

Kaczyński o decyzji prezydenta: w dalszym ciągu uważam inaczej

Pytany, czy wybierając Kapińskiego, Nawrocki postąpił wbrew niemu, odparł: - Prezydent jest tutaj decydentem, nie mam do niego pretensji, że wybrał tak, jak on uważa, natomiast ja uważałem inaczej i w dalszym ciągu uważam inaczej - oznajmił Kaczyński. Dopytywany o to, kiedy ostatnio rozmawiał z prezydentem skwitował: "o, dawno temu".

Prezes PiS zaprzeczał także, że na linii prezydent - Nowogrodzka jest spór. Mówił jednak, że prezydent jest jego zdaniem "mocno zdystansowany". - Oczywiście to jest jego prawo, nie mamy pretensji. To, co robi dobrego dla Polski, jest w tej chwili nieporównanie ważniejsze niż tego rodzaju drobne sprawy - ocenił.

Kaczyński o aneksie do raportu WSI: decyzja mojego brata była słuszna

Czy zdaniem Jarosława Kaczyńskiego powinno się odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych? Pod koniec kwietnia prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu o zaopiniowanie tego dokumentu. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska zwrócili jednak przesyłkę z aneksem prezydentowi.

- Miałem okazję, chociaż w strasznym pośpiechu, go przeczytać, bo byłem premierem wtedy. W moim przekonaniu decyzja mojego świętej pamięci brata, bo to on zdecydował, że to nie będzie ogłoszone, była słuszna - odparł. - Ale to są inne czasy, zobaczymy - dodał.

Artur Warcholiński

Prezes PiS odniósł się również do sprawy posła PiS Dariusza Mateckiego, który - jak przekazał reporter "Czarno na Białym" Artur Warcholiński - jest oskarżany przez prokuraturę o udział w ustawianiu konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, a także o współdziałanie z dyrekcją Lasów Państwowych w fikcyjnym zatrudnieniu go w tej instytucji.

- Jeżeli chodzi o działania tej prokuratury, to mam nadzieję, wierzę w to głęboko, będzie przedmiotem postępowań prawdziwej, legalnej prokuratury i sądzę, że później będą wyroki skazujące - skwitował Kaczyński.

