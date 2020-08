Prezydent powołał nowych ministrów i podziękował za "objęcie ważnych urzędów w trudnych czasach"

Powołując nowych ministrów zdrowia i spraw zagranicznych, prezydent Duda podziękował im za "objęcie niezwykle ważnych urzędów w tych niezwykle trudnych czasach". - Zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - mówił.