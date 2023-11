Nowy minister i sprawa sprzed lat. "Wszyscy zapomnieli, a teraz przyszedł cały na biało"

Powołany na dwa tygodnie nowy minister finansów Andrzej Kosztowniak to były prezydent Radomia, a jego nazwisko pojawia się przy okazji afery nazywanej układem radomskim. - Tego typu podejrzenia powinny oznaczać niechęć do pełnienia funkcji publicznych albo rezygnację z nich – uważa Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kosztowniak i sprawa "układu radomskiego"

Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej przypomina, że z Andrzejem Kosztowniakiem związana jest "duża afera na ziemi radomskiej". - To wszystko się działo w 2018 roku. Wszystko się rozpłynęło, wszyscy zapomnieli, a teraz Andrzej Kosztowniak cały na biało przyszedł zostać ministrem finansów na dwa tygodnie i wszyscy sobie przypomnieli – dodaje.

Chodzi o tak zwany "układ radomski", ujawniony przez "Superwizjera" TVN, czyli powiązania lokalnego biznesmena z tamtejszymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. - Jak przyszli do niego ludzie, którym chciano burzyć domy, to on w ogóle z nimi nie rozmawiał, chociaż był ich przedstawicielem w Sejmie, chociaż oni na niego głosowali – zwraca uwagę Bertold Kittel z "Superwizjera".