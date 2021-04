Jarosław Kaczyński doszedł do władzy dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze całej tej odrażającej propagandzie o zamachu w Smoleńsku, a po drugie obietnicami transferów socjalnych - powiedział w "Faktach po Faktach" były premier i minister spraw zagranicznych, a obecnie eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Wyraził przy tym wątpliwość, by założeniami zapowiadanego Nowego Ładu prezes PiS "zagwarantował sobie zwycięstwo" w ewentualnych przedterminowych wyborach.

W Nowym Ładzie może znaleźć się podwyższenie kwoty wolnej od podatku . Początkowo pojawiały się doniesienia o kwocie 30 tysięcy, jednak minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński przekazał, że na obecnym etapie może to być raczej 15-20 tysięcy złotych.

"Zdolność Kaczyńskiego do kupowania głosów będzie malała"

Czy nowy projekt to plan, który zagwarantuje prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wyborczy sukces w razie przedterminowych wyborów? - Kaczyński na pewno będzie posługiwał się takimi instrumentami, które w przeszłości dały mu sukces - ocenił Cimoszewicz.

- Przypomnijmy, że doszedł do władzy dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze całej tej odrażającej propagandzie o zamachu w Smoleńsku, a po drugie obietnicami transferów socjalnych. Potem to zrealizował, w związku z tym, przy rozbiciu opozycji, która nie potrafiła się dogadać, przedłużył swoją władzę - mówił gość TVN24. Ocenił przy tym, że "zdolność Kaczyńskiego do kupowania głosów będzie malała".