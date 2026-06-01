Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!". Jest decyzja ministra

|
pap_20240314_10K
Tomczyk o nowym Dowódcy Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki
Prezydent mianował generała Ireneusza Nowaka na nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowak to doświadczony pilot wojskowy. W związku z tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję.

Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak został mianowany nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. To jeden z trzech - obok szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim.

Nowak jest też doświadczonym pilotem. Ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, z czego ponad 2500 na myśliwcach F-16.

Ireneusz Nowak
Ireneusz Nowak
Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

"W związku z wyznaczeniem generała Nowaka na Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podjąłem decyzję o możliwości łączenia tej funkcji z dalszym aktywnym lataniem" - napisał w poniedziałek wieczorem minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To pilot klasy mistrzowskiej z ponad 3600 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, instruktor, zaangażowany we wdrażanie F-16, FA-50 i F-35 do polskich Sił Powietrznych" - przypomniał szef MON. Podkreślił, że "takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu".

Ireneusz Nowak - kim jest

Generał Ireneusz Nowak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Obrony Narodowej, a także podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell w Alabamie.

Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta

Zdobywał doświadczenie między innymi jako dowódca klucza myśliwców, a następnie szef szkolenia eskadry, szef sztabu eskadry, dowódca eskadry, dowódca grupy działań lotniczych, szef oddziału lotnictwa taktycznego, dowódca bazy lotniczej, zastępca dowódcy i wreszcie dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Nowak od stycznia 2022 roku pełnił funkcję szefa Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych. W marcu 2023 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Funkcję Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ pełnił od października ubiegłego roku, odpowiadając między innymi za wyposażenie i szkolenie wojska.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
WojskoWładysław Kosiniak-Kamysz
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Donald Tusk
Tusk: tu nie może być miejsca na wahania
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
Olsztyn
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Polska
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa. Jest zawieszenie broni
Świat
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
METEO
Karol Nawrocki
"Nie taka była idea". Najgłośniejsze weta Nawrockiego
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Chwalińska może spać spokojnie. "Wszystko załatwione"
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Stracił kolejne stanowisko. Miszalski: nie mam żalu
Kraków
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Burze
Burze nie zamierzają odpuścić. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
Polska
imageTitle
Eksperci nie zostawili na kadrze suchej nitki. "Zobaczyłem żart"
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
Polska
24 min
repo cnb Świerczek
Polecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
imageTitle
Sabalenka wysłała jasny sygnał. Świetny mecz z Osaką
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica