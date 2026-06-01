"Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!". Jest decyzja ministra

Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak został mianowany nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. To jeden z trzech - obok szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim.

Nowak jest też doświadczonym pilotem. Ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, z czego ponad 2500 na myśliwcach F-16.

"W związku z wyznaczeniem generała Nowaka na Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podjąłem decyzję o możliwości łączenia tej funkcji z dalszym aktywnym lataniem" - napisał w poniedziałek wieczorem minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To pilot klasy mistrzowskiej z ponad 3600 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, instruktor, zaangażowany we wdrażanie F-16, FA-50 i F-35 do polskich Sił Powietrznych" - przypomniał szef MON. Podkreślił, że "takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu".

Ireneusz Nowak - kim jest

Generał Ireneusz Nowak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Obrony Narodowej, a także podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell w Alabamie.

Zdobywał doświadczenie między innymi jako dowódca klucza myśliwców, a następnie szef szkolenia eskadry, szef sztabu eskadry, dowódca eskadry, dowódca grupy działań lotniczych, szef oddziału lotnictwa taktycznego, dowódca bazy lotniczej, zastępca dowódcy i wreszcie dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Nowak od stycznia 2022 roku pełnił funkcję szefa Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych. W marcu 2023 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Funkcję Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ pełnił od października ubiegłego roku, odpowiadając między innymi za wyposażenie i szkolenie wojska.

