Unijne fundusze od razu w samorządach? Sposób dla tych, "którzy ośmielili się głosować inaczej"

Jeśli spojrzymy na przygotowywane założenia rozdziału środków europejskich dla miast, powinna się nam zapalić lampka ostrzegawcza, że te środki będą wydawane według kryteriów politycznych - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Jacek Najder z warszawskiego ratusza. Stołeczny radny z klubu PiS Jan Strzeżek stwierdził, że przekazywanie funduszy europejskich bezpośrednio do miast z pominięciem rządu "jest nie fair".

Rafał Trzaskowski rozmawiał w Brukseli z unijną komisarz do spraw spójności i reform Elisą Ferreirą o pozyskiwaniu funduszy europejskich przez miasta z pominięciem rządów. Pieniądze mają być przeznaczane na programy proekologiczne i prodemokratyczne.

"Omijanie rządu jest nie fair"

- Zdaję sobie sprawę, że prezydent Rafał Trzaskowski ma zupełnie inne zdanie niż rząd Zjednoczonej Prawicy i ma do tego święte prawo, ale to nie sprawia, że powinien mieć możliwość, żeby tworzyć teraz dodatkowe mechanizmy, by poza rządem pozyskiwać środki - dodał.