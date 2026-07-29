Rozłam w PiS Nowy adres na politycznej mapie Polski. To tam zapadły ustalenia po decyzji PiS Adam Styczek |

Kulisy spotkania członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Relacja Wojciecha Skrzypka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

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Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu - powiedział były Mateusz Morawiecki, komentując decyzję Komitetu Politycznego PiS. Morawiecki rozmawiał z dziennikarzami na ulicy Marii Konopickiej 3 w Warszawie, kilkaset metrów od budynku Sejmu. To tam, w pomieszczeniu na parterze kamienicy, odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadły pierwsze ustalenia w reakcji na ruch kierownictwa PiS.

28.07.2026 Warszawa, ul. Konopnickiej 3. Mateusz Morawiecki pod siedziba Stowarzyszenia Rozwoj Plus Źródło zdjęcia: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Reporter TVN24 Wojciech Skrzypek przekazał, że na początku spotkania uczestniczący w nim posłowie wiwatowali na cześć Mateusza Morawieckiego. - Wydaje się, że nastroje są niezłe, chociaż trzeba przyznać, że politycy byli zaskoczeni decyzją prezydium partii - dodał.

- Kiedy rozmawialiśmy z politykami zrzeszonymi wokół Mateusza Morawieckiego to często dowiadywali się od dziennikarzy o przekazaniu ich sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu PiS. Więc trudno im było się do tego odnieść - podkreślił.

Morawiecki: decyzje po Komitecie Politycznym odbieram jako próbę przeciągania tego serialu Źródło: TVN24

Wojciech Skrzypek poinformował, że później na spotkaniu pojawił się Morawiecki, "który powiedział, że dla niego wiążące jest to, co powiedział Jarosław Kaczyński w piątek, że jednak częścią Prawa i Sprawiedliwości nie są".

- Adres przy którym się znajdujemy, czyli Konopnickiej 3, na pewno na długo stanie się ważnym adresem na politycznej mapie Warszawy - dodał reporter.

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Stowarzyszenie Rozwój Plus wyda komunikat

Europoseł Piotr Mueller przekazał, że w środę stowarzyszenie Rozwój Plus przekaże szczegóły "po spotkaniu wszystkich posłów".

Wtorkowe spotkanie polityków ze stowarzyszenia "Rozwój Plus" zakończyło się po godzinie 22. - Podjęliśmy pewne decyzje, które ogłosimy w środę na konferencji prasowej w Sejmie o godz. 9.30 - zapowiedział.

- Chcemy w całościowej formie zakomunikować o tych rozstrzygnięciach. Jutro ta konferencja odpowie na wiele pytań - zapewnił.