"Nadal mało się mówi o tym, że proste samobadanie może w jakimś stopniu uratować życie"

Pacjentka onkologiczna Agnieszka Ford przekonywała, że "należy się badać, bo im wcześniej wykryta choroba, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie". - To oczywiście zależy od mnóstwa parametrów, natomiast przez leczenie onkologiczne można przejść, może przejść przez to cała rodzina - powiedziała. - Utrata piersi czy włosów nie pozbawia nas kobiecości - zaznaczyła.

"Blizna nie może zabrać kobiecości"

Szolucha powiedziała, że sama przez internet zachęca codziennie do badania piersi. - Jak się sto razy coś powtórzy, to może za tym setnym razem to zadziała. W komentarzach widzimy: "tak, zapisałam się", "tak, ja idę za tydzień" - opisała. - Widzimy sens tego, co robimy - przyznała. - Badajmy się, dbajmy o siebie - zachęciła.