Polacy umierają na nowotwory. "Odchodzi po cichu, niepotrzebnie, od 20 do 30 tysięcy osób"

Nowotwory co roku dotyczą, według danych z 2019 roku, 170 tysięcy osób - zwracał uwagę w "Jeden na jeden" w TVN24 specjalista onkologii, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Szczylik. Mówił, że w Polsce "niepotrzebnie odchodzi 20 do 30 tysięcy osób", które można by było uratować, "gdyby system był sprawniejszy".

Gościem Agaty Adamek w piątkowym wydaniu "Jeden na jeden" w TVN24 był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Szczylik, specjalista onkologii i ordynator oddziału onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. - Pandemia nowotworowa ma dużo dłużą historię, tylko z wielu względów o tej pandemii, zwłaszcza od strony politycznej, nie rozmawialiśmy - zauważył.

- Trzeba sobie uzmysłowić fakt, że gdy zestawimy ze sobą dane z pandemii, ile było zachorowań i ile było zgonów, to chcę powiedzieć, że co roku zachorowuje na nowotwory, według danych z 2019 roku, 170 tysięcy osób. I ta zachorowalność jest mierzona ze świadomością, że przyrost roczny to jest około dwóch, trzech procent - zwracał uwagę Szczylik.

Pytany, ile z tych osób umiera, Szczylik podał, powołując się na dane z 2019 roku, liczbę 100 tysięcy. Zaznaczył, że dane byłyby "jeszcze grosze", jeśli dysponowalibyśmy nowszymi danymi.

- To są moje przypuszczenia, to nie są twarde dane, od tego jest Zakład Epidemiologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii. Trzeba jednak mówić o tym, że to jest sto tysięcy zgonów rocznie, nieporównywalne do liczby zgonów w czasie pandemii - podał.

Szczylik ocenił, że uwaga mediów skupia się na wypadkach samochodowych i ich ofiarach. - Na każdym rondzie, na każdym skrzyżowanie mnożą się znaki ostrzegawcze - mówił. - Przy drodze leży zamaskowany człowiek, który zginął w wypadku samochodowym i wszyscy chcą wiedzieć, jak wygląda, natomiast nikt nie chce widzieć tej hekatomby, która dzieje się po cichu, w zaciszu szpitali, w zaciszu mieszkań, gdzie odchodzi po cichu, niepotrzebnie, w tym kraju 20 do 30 tysięcy osób, bo tyle jesteśmy w stanie uratować, gdyby system był sprawniejszy - zaznaczył.

Autor:akw

Źródło: TVN24