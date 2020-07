Blisko 300 zakażonych, ponad 1700 osób w kwarantannie. Weselne ogniska koronawirusa

Do połowy czerwca powiat nowosądecki w Małopolsce pozostawał regionem bez wykrytych przypadków koronawirusa. W ostatnich trzech tygodniach sytuacja zmieniła się diametralnie. Sanepid w Nowym Sączu informuje, że do soboty wykryto łącznie 283 przypadki infekcji - 220 na terenie powiatu, a 63 w samym Nowym Sączu. Do wzrostu liczby zakażeń doszło po trzech weselach, które odbyły się w drugiej połowie czerwca.