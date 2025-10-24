To koniec Nowoczesnej. Czas na "kolejny etap"

Szłapka o rozwiązaniu Nowoczesnej Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji, o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski - powiedział Adam Szłapka w piątkowy wieczór.

Jak ocenił, "projekt Nowoczesnej nie kończy się - będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce".

Zdecydowana większość za rozwiązaniem

Dodał, że decyzja o rozwiązaniu zapadła zdecydowaną większością głosów. Według informacji reportera TVN24 Pawła Łukasika, 146 delegatów było za, 8 przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu,

Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD