Nowo wybrani ławnicy reagują na pismo Małgorzaty Manowskiej. "Zarzuty wobec nas są bezpodstawne"

"Jesteśmy grupą obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wybranych uchwałą Senatu RP na ławników Sądu Najwyższego, w których sprawie I prezes Sądu Najwyższego, p. Małgorzata Manowska skierowała pismo z dnia 4 stycznia 2023 r. do marszałka Senatu, p. Tomasza Grodzkiego, zarzucając nam, że nie dajemy rękojmi nieskazitelnego charakteru, zaś nasz udział w postępowaniach może narazić sąd na zarzut braku bezstronności" - czytamy we wstępie oświadczenia, pod którym podpisało się 26 osób.

Nowo wybrani ławnicy: przedstawione wobec nas zarzuty są bezpodstawne

Jednocześnie zaznaczyli, że zawarte w piśmie prezes Manowskiej "stwierdzenia nie odpowiadają rzeczywistości". "Nasze zaangażowanie publiczne w ostatnich latach koncentrowało się na obronie wartości konstytucyjnych, praworządności, niezawisłości sądów i trójpodziału władzy , a także w odniesieniu do poszczególnych ławników-elektów: praw człowieka , szkoły wolnej od politycznych nacisków, autonomii uniwersytetów, ochrony praw mniejszości itp. Oczekiwaliśmy wówczas i oczekujemy teraz przestrzegania Konstytucji RP przez reprezentantów władzy publicznej. Działania takie nie kłócą się z misją publiczną ławników, a wręcz predestynują do pełnienia tego rodzaju funkcji" - oświadczyli nowo wybrani ławnicy.

Prezes Sądu Najwyższego chce rozważenia reasumpcji głosowania w sprawie ławników

Rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski poinformował 5 stycznia tego roku, że Manowska "powzięła wątpliwości co do tego, czy wszystkie osoby przedstawione przez Senat jako ławnicy drugiej kadencji, spełniają ustawowe wymagania przede wszystkim nieskazitelności charakteru" i w związku z tym "wystąpiła do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie reasumpcji głosowania w przedmiocie uchwały przedstawiającej ławników drugiej kadencji".

Stępkowski wskazał, że "jeśli chodzi o reasumpcję głosowania, to jest to pytanie do marszałka Senatu, ponieważ jest to uzależnione od regulaminu Senatu i sposobu procedowania". - Z punktu widzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego przynajmniej to jedno ustawowe i obligatoryjne kryterium nie zostało spełnione, w związku z czym w tej korespondencji jest mowa po prostu o tym, że uchwała jest nielegalna - powiedział Stępkowski.