Sędziowie wjechali na teren TK

Sędziowie TK w siedzibie Trybunału. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej Źródło: TVN24

Sędziowie zapowiadali, że pojawią się w Trybunale Konstytucyjnym, aby rozpocząć pracę. Około godziny 12.20 podjechali pod siedzibę TK i przez blisko 10 minut - w otoczeniu policji - oczekiwali na otwarcie bramy. Ostatecznie wjechali na teren Trybunału i weszli do budynku, a bus, który ich przywiózł, po kilku minutach odjechał.

Sędziowie wjechali na teren Trybunału Konstytucyjnego Źródło: TVN24

- Cała szóstka tutaj przyjechała, cała szóstka, która chce rozpocząć swoją pracę - relacjonowała w TVN24 reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Przypomniała też, że dwoje sędziów, zgodnie ze słowami prezesa TK, dostało już gabinety i przydział spraw.

Gozdawa-Litwińska mówiła też o zaktualizowanej stronie TK. Do listy sędziów dodano dwoje tych, którzy złożyli ślubowanie u prezydenta.

Zaktualizowana strona Trybunału Konstytucyjnego Źródło: trybunal.gov.pl

Ślubowanie sędziów TK

Prezydent Karol Nawrocki w zeszłym tygodniu odebrał ślubowanie jedynie od dwojga z sześciu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. W czwartek wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani w marcu złożyli ślubowanie w Sejmie. Nawrocki, mimo zaproszenia, nie przyszedł, ale sędziowie podczas ślubowania zwracali się do prezydenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Markiewicz o rozmowie z prezesem TK

Sędziowie po złożeniu w czwartek ślubowania pojawili się w biurze podawczym kancelarii prezydenta, aby złożyć pisemnie akty ślubowania. Następnie udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie przebywali około półtorej godziny.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Źródło: PAP/Paweł Supernak

Sędziowie spotkali się też z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim, który stwierdził, że wobec braku informacji ze strony prezydenta o tym, że czworo sędziów złożyło ślubowanie wobec jego osoby, nie może ich uznać za sędziów TK. "Brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej dla twierdzenia, że Prezydent ma wydawać jakikolwiek dokument (poinformowanie) potwierdzający złożenie ślubowania i jeszcze wysyłać to potwierdzenie do Prezesa TK" - stwierdził profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.

OGLĄDAJ: Sędziowie pójdą do sądu pracy? Markiewicz: wszystkie karty są na stole