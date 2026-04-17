Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał

|
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędzia Magdalena Bentkowska o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym
Źródło: TVN24
Dwoje nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek skierowało do prokuratora generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości". Zareagował prezes TK Bogdan Święczkowski. Chodzi o sprawę pozostałych wybranych przez Sejm sędziów TK, którzy nie zostali dopuszczeni do pracy.

Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała w piątek, że zawiadomienie dotyczy "podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego".

Jak przekazała, zawiadomienie zostało złożone do prokuratora generalnego Waldemara Żurka w czwartek. Oceny wskazanych w zawiadomieniu okoliczności dokonać ma powołany w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do spraw "zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.".

Zdecydowały życiorysy? Sędzia TK: nie wiem, jak prezydent je analizował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Argumentacja sędziów TK

W skierowanym zawiadomieniu - czytamy - wskazano, że do naruszenia wobec sędziów doszło poprzez między innymi "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".

Zdaniem Bentkowskiej i Szostka wskazane zachowania wyczerpują znamiona przestępstwa urzędniczego z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego - mówiącym o niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - oraz "przestępstwa naruszenia praw pracowniczych" z art. 218 par. 1a Kk.

Artykuł stanowi, że ten "kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Prokuratora Adamiak podała, że "w przedstawionej w zawiadomieniu argumentacji podkreślono, że artykuł 195 konstytucji 'statuuje obowiązek zapewnienia sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków'".

"Brak zapewnienia realnych warunków wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi oczywiste naruszenie tej gwarancji konstytucyjnej" - dodała rzeczniczka prasowa PG.

Żurek: bardzo poważne zarzuty

"To są bardzo poważne zarzuty" - tak zawiadomienie złożone przez Bentkowską i Szostka skomentował na platformie X Waldemar Żurek. Podkreślił, że postępowanie będzie prowadzone w Prokuraturze Krajowej. Dodał, że konstytucja "stanowi jasno, że sędziom TK zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków".

Reakcja Bogdana Święczkowskiego

Trybunał Konstytucyjny poinformował później w wydanym komunikacie, że prezes Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania zawiadomienia do prokuratury "o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie".

"Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie 'występ' w Sejmie RP" - dodał TK.

W komunikacie czytamy, że "prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw".

Spór o ślubowanie nowych sędziów TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Renata Gluza

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym kancelarii prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego między innymi wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy - jak powiedział - doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.

OGLĄDAJ: "Prezydent nie stanął po stronie Polaków". Konferencja ministrów
1704_ministrowie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnySejmBogdan Święczkowski
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

